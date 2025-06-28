Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України: кого ще нагородив президент до Дня Конституції

Артем Пивоваров з нагородою / © instagram.com/pivovarovmusic

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Президент України Володимир Зеленський відзначив низку громадян державними нагородами з нагоди Дня Конституції.

Відповідний указ з'явився 28 червня на сайті глави держави. Згідно з документом, державні відзнаки отримали представники різних сфер — митці, спортсмени, релігійні діячі, військові, працівники культури та інші. Усі вони, як зазначено в указі, удостоєні нагород "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток суспільного життя та відстоювання національних інтересів".

Серед нових Заслужених артистів України — популярний співак і композитор Степан Гіга-молодший, а також Артем Пивоваров, один із найуспішніших артистів сучасності, чиї хіти очолюють чарти, а виступи збирають повні зали. Також звання "Заслужений артист України" отримав актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Петро Сова.

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Концерт Артема Пивоварова

Крім них, з українського шоубізнесу було відзначено заслуги ведучого та волонтера Олександра Педана. Зокрема, громадського діяча нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, нещодавно актор Євген Гашенко повідомив про бронь від мобілізації та як допомагає Україні.