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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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12k
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Артем Пивоваров таємно одружився з колегою-красунею після майже 10 років стосунків — блогер

Блогер-пліткар Богдан Беспалов стверджує, що Артем Пивоваров одружився. На підтвердження своїх слів він навів доказ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Український співак Артем Пивоваров одружився з дівчиною зі своєї команди, з якою нібито вже майже 10 років перебуває в стосунках.

Принаймні, так у своєму Telegram-каналі стверджує блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він вже навіть встиг навести доказ на підтвердження своїх слів.

Зокрема, Артему Пивоварову приписують роман із Дашею Чередниченко, яка працює в його команді. Нещодавно дівчина змінила прізвище. Тепер вона не Чередниченко, а Пивоварова. За словами Богдана Беспалова, це й свідчить, що пара таємно уклала шлюб.

«Була Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Вітаємо Артема і Дашу Пивоварових із таємним весіллям. Дівчина нещодавно змінила прізвище», — пише Богдан Беспалов.

Артем Пивоваров нібито одружився

Артем Пивоваров нібито одружився

Сам Артем Пивоваров поки не коментує новини. Виконавець взагалі не з тих, хто виносить подробиці особистого життя на публіку. Однак вже тривалий час його підозрюють в романі з Дашею Чередниченко, яка працює з ним команді. Подейкують, що вони разом від 2017 року. Сам Артем Пивоваров це хоч і не підтверджував, але й ніколи не спростовував.

Артем Пивоваров та Даша Чередниченко

Артем Пивоваров та Даша Чередниченко

Нагадаємо, нещодавно син голлівудської акторки Памели Андерсон одружився. 28-річний Ділан Джаггер Лі вже й встиг зіграти розкішне весілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
12k
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