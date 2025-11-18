Артем Пивоваров відіграв сім "Палаців спорту": яким було шоу світового рівня, що стало рекордом України

Артем Пивоваров

7, 8, 9, 12, 14, 15 та 16 листопада кияни й гості міста мали змогу побачити грандіозне шоу Артема Пивоварова, підготовка до якого тривала понад рік. Усі сім концертів минули з солдаутами, зібравши загалом 73 тисячі людей не лише з України, а й з різних куточків світу.

Цьогорічне шоу підкреслило багатогранність Артема Пивоварова. Програма складалася з трьох частин. Перша — велична та епічна, одними з головних героїв тут виступали Національний академічний оркестр народних інструментів і Хорова капела ім. Ревуцького. Співпраця, яка починалася з великих концертів у Палаці “Україна”, перетворилася на довготривалу колаборацію в різних формах. Серед пісень, які давно полюбилися слухачам, у новому звучанні лунали також композиції “Блакить твоїх очей” і “Земле моя” Юрія Рибчинського, який став глядачем шоу двічі.

Концерт Артема Пивоварова в Києві

Друга частина шоу — більш альтернативна й динамічна, що контрастує з першою частиною та нагадує про внутрішній вогонь і нестримну енергію артиста. Третя частина — можливість насолодитися улюбленими хітами, розважитися і зарядитися позитивом. У цьому блоці було представлено нову пісню Ave Maria з наступного альбому, що відкриває нову сторінку творчості Артема Пивоварова. Прем'єрі передувала класична версія композиції у виконанні дитячого хору BREVIS, до складу якого увійшли фіналісти “Дитячого Євробачення”, фестивалю Dity.Help Music та учні вокальної студії Brevis. Кліп знімали під час концертів, тож усі присутні в Палаці спорту стануть частиною візуалізації Ave Maria. Офіційний реліз роботи відбудеться 28 листопада.

Ця унікальна подія спричинила справжній фурор. У перший день концертного марафону було оголошено сьому дату, і за тиждень Артему Пивоварову вдалося зібрати ще один Палац спорту. Подивитися дійсно було на що, чого варта лише ефектна поява артиста, який, мов блискавка, спускався на сцену просто з даху палацу та не менш ефектно зникав наприкінці шоу, падаючи з висоти. Якісна музика, спецефекти, трюки, світлове шоу та віджеїнг — команда виконавця зробила все, щоб здивувати публіку та вкотре довести, що шоу світового рівня в Україні можливо створювати навіть в умовах війни.

Концерт Артема Пивоварова в Києві

Над створенням низки концертів працювало понад 500 людей, 16 технічних компаній, монтаж тривав сім днів. Було використано 500 квадратних метрів екранів, 660 світлових приладів, 25 км кабелів, 204 кВт звуку, 52 піротехнічні пристрої, 30 камер. Програма щоразу дещо відрізнялася, у різні дні на сцені з Артемом з'являлися запрошені артисти: Надя Дорофєєва, Klavdia Petrivna, Лілу45, Олег Скрипка.

Кожен концерт на майданчику панувала неймовірна атмосфера єднання. Взаємодія із глядачем є невід'ємною частиною виступів Пивоварова, це стало також одним з елементів шоу в Палаці спорту. Попри розмір майданчика кожен присутній зміг побачити артиста зблизька, адже Артем побував у всіх куточках зали, літаючи на крані, пересуваючись трибунами та фанзоною. На концерти також завітали колеги виконавця. Сім солдаутів у Палаці спорту поспіль стали рекордом, який було зафіксовано в Книзі рекордів України та оголошено під час фінального концерту.

Концерт Артема Пивоварова в Києві

Грандіозне шоу, яке є важливою подією в розвитку культури в Україні, було представлено в контексті сьогодення. Одним з найемоційніших епізодів став момент, коли на сцену спустили прапори й шеврони бригад, якими опікується команда Пивоварова, та показали відео з поїздок Pivovarov Team до військових, що супроводжувалося потужним спічем Артема про важливість підтримки воїнів.

Концерт Артема Пивоварова в Києві

Як і всі попередні концерти артиста під час повномасштабної війни, ці шоу мали благодійну мету. На кожному з концертів відбувалися аукціони, ведучими яких у різні дні були Андрій Бєдняков, Василь Байдак, Міла Єрємєєва та Олександр Педан. Зібрані кошти буде спрямовано на допомогу Збройним силам України в нелегкій боротьбі за незалежність і цілісність нашої країни. Адже саме завдяки захисникам і захисницям, яких також було багато серед глядачів, ми маємо можливість зустрічати кожен день та робити такі масштабні шоу.

Концерт Артема Пивоварова в Києві

“Щороку ми з командою ставимо для себе нові виклики, і цей рік не є винятком. Ми хотіли, щоб це унікальне шоу побачили всі охочі, тому зробили аж сім концертів. Для нас це можливість подарувати людям такі потрібні зараз позитивні емоції та надати необхідну допомогу ЗСУ”, — коментує артист.

