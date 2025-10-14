Артем Пивоваров здивував вчинком для своєї маленької прихильниці та здійснив її давню мрію

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Український співак Артем Пивоваров втілив у життя заповітну мрію маленької дівчинки та її батька, який служить на фронті.

Юна шанувальниця мріяла провести свій день народження на концерті виконавця разом із татом, але через відсутність вільних квитків плани могли скасуватися. Про це розповіла мама дівчинки в соцмережі Threads.

"У доньки день народження 9 листопада, і вона найбільше хоче провести його з татом на концерті Артема Пивоварова. Але тато військовий, і, на жаль, не приїде. А я не встигла придбати квиток саме на цей день", — написала мама фанатки.

Допис мами юної шанувальниці Артема Пивоварова / © скриншот

Вже через кілька годин під дописом з’явився коментар від самого артиста. Відповідь виконаця за лічені години набрала понад 21 тисячу вподобайок.

"Вітаю! Готовий подарувати вам квитки на будь-який з концертних днів! Або, можливо, хочете на всі? Подякуйте татові за службу", — звернувся до жінки співак.

Коментар артиста під дописом жінки / © скриншот

Згодом, мама дівчинки поділилася щасливим відеодзвінком, показавши реакцію доньки та її батька. Сім’я була вкрай щаслива мати таку можливість.

"Тато наш в шоці від подарунку Артема Пивоварова. Безмежно дякуємо всім за такі теплі слова", — написала вона.

Допис родини після подарунку Артема Пивоварова / © скриншот

Такий вчинок не лише зворушив родину, а й став приємним сюрпризом для інших прихильників артиста. Фани почали надсилати слова підтримки та поваги, відзначаючи щирість і доброту Пивоварова:

В Артема добре серце… Радію за вас! А вашому чоловікові дякуємо за службу

Наче подарунок вам, а тепло на душі всім нам! Здоров’я міцного вашому чоловікові!

Дякуємо вашому чоловіку за службу! Мрії мають здійснюватися… У вас чудова родина, бережіть її!

Нагадаємо, нещодавно на виступ Артема Пивоварова в Нью-Йорку втрутилася поліція й концерт довелося скасувати. Співак планував безкоштовний виступ на Таймс-сквер, але через втручання правоохоронців його концерт не відбувся.