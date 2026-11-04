Артем Пивоваров здивував заявою про конкуренцію на "Голосі країни-14": "На майданчику є атмосфера"

Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

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Український співак та тренер «Голосу країни-14» Артем Пивоваров висловився про конкуренцію на вокальному шоу.

Так, проєкт повернувся на екрани після трирічної паузи. Тренерами нового сезону стали Наталія Могилевська, Артем Пивоваров, MONATIK та Тіна Кароль. Глядачі вже мали змогу побачити два випуски сліпих прослуховувань.

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Артем Пивоваров на проєкті «ЖВЛ представляє» запевняє, що зараз жодної конкуренції між наставниками немає. Навпаки, всі одне одного підтримують, вболівають за учасників і, взагалі, на знімальному майданчику панує атмосфера єдності. Проте Артем Пивоваров запевняє, що ближче до фіналу, звичайно ж, настане момент конкуренції.

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Тренери «Голосу країни-14» / © 1+1

«Насправді, звісно, я думаю, коли вже буде фінал, ми всі усвідомимо, що настане момент конкуренції. Але зараз, мені здається, ми більше підтримуємо одне одного. Тренери підтримують учасників інших команд. Це прекрасний досвід і можливість повзаємодіяти не тільки з колегами, але й з учасниками іншої команди. Дійсно на майданчику є атмосфера єдності», — коментує артист.

Нагадаємо, минулої неділі на каналі «1+1 Україна» відгримів другий випуск сліпих прослуховувань. Редакція сайту ТСН.ua писала, чим дивував епізод. Наприклад, Тіна Кароль допомогла створити сім’ю, а Наталія Могилевська розплакалась, коли почула пісню Кузьми Скрябіна — «Старі фотографії».

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