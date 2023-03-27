Артема Пивоварова розкритикували за пісні на вірші відомих поетів: співак відповів

Українського співака Артема Пивоварова розкритикували у Мережі через його музичний проєкт "Твої вірші. Мої ноти".

Негативний коментарем виконавець поділився в сторіз в Instagram. Користувачі звинуватили Пивоварова в тому, що він використовує чужу творчість "для економії часу" на написання пісні і подібні треки ніяк не збагачують українську культуру.

Виконавцю подібні звинувачення у його бік здалися смішними. Коментарі з критикою співак назвав рубрикою "Вам видніше".

"Ой ну погнали-погнали. Я знаю, це вам сподобається. Друзі, ну просто економлю час. Займаюсь таке ото, потрошку", - іронізував у відповідь Пивоваров.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Нагадаємо, що Артем Пивоваров разом з українськими виконавцями записав альбом під назвою "Твої вірші. Мої ноти", у якому він створює сучасні пісні за мотивами відомих віршів українських поетів.

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