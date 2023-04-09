Артема Пивоварова захейтили через ганебну поведінку в оперному у Чернівцях: "Це вже зашквар"

Український співак Артем Пивоваров славиться своїми емоційними виступами наживо.

На концертах виконавець активно спілкується з публікою, іноді демонструє бездоганну фізичну підготовку. От і нещодавній концерт у Чернівцях не став винятком. Цього разу Пивоваров продемонстрував дива еквілібристики.

Просто посеред виступу артист видерся на балкон у глядацькій залі, де повісивши травмовану декілька місяців тому на концерті ногу через поруччя балкону, продовжив співати з фанами.

Відео цього перформансу з'явилося на фан-сторінці Пивоварова в Instagram. Та далеко не всі шанувальники розділили захват від фізичної підготовки кумира. Багато хто засудив артиста через неповагу до оперного театру у Чернівцях, де відбувався цей концерт:

"Ви хоч уявляєте, скільки сил та майстерності, коштів пішло на створення і реставрації оздоби оперного? Що ви пропагуєте тим дітям, які вас слухають", "Вбив ходінням по матеріалу оперного. Така неповага", "реально трохи зашквар…", "Дуже хороший співак, гарний голос, хороші пісні... але це вже занадто", - пишуть одні.

Та були й ті, хто заступився за співака: "Коли ти в запалі, великий викид адреналіну провокує ще й не на такі вчинки. Далеко не кожен зрозуміє, про що я. Але я його не засуджую, жодного поганого прикладу він тут не подає. Це все одно, що казати, що Ден Рейнольдс подає поганий приклад і виступає без штанів".

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров відповів на критику своїх пісень, які він створив на вірші відомих поетів.

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