Артемій Сурін показав дружину-красуню і розповів про її реакцію на його "страту" в Ірані

Український бізнесмен і блогер Артемій Сурін похизувався красунею-дружиною Мариною та показав фото, як вона зустрічала його з навколосвітньої подорожі. Також ведучий поділився, як дружина відреагувала на історію, коли його ледь не стратили в Ірані.

Чотири роки тому Сурін повернувся з подорожі, у якій провів 280 днів. Тепер про свої пригоди блогер розповість у програмі "Велике коло", яка виходить на каналі "1+1 Україна".

Як зізнався Артемій, дружина протягом всього того часу його підтримувала і чекала вдома:

"4 роки тому я повернувся додому. Завершив навколосвітню подорож. Живим, хоча в Ірані це стало питанням, та після всього - зовсім іншим. В нашій родині цей день став святом. Ми стали міцніше. Любов. Підтримка. Цінність. Вдячність. Віра", - написав Сурін.

Артемій Сурін з дружиною / Фото: instagram.com/artemy_surin

Артемій Сурін з дружиною / Фото: instagram.com/artemy_surin

Артемій Сурін з дружиною / Фото: instagram.com/artemy_surin

Він також поділився щемливими світлинами, де дружина після тривалої розлуки міцно його обіймає. Марина зустрічала коханого з синьо=жовтими кульками та прапором України:

"Дякую моя кохана за твою підтримку серцем увесь той рік. Заради тебе я йшов додому, до нашого дому. Дякую усім, хто підтримував тоді у ці божевільні 280 днів. Я дуже вдячний всім і всьому. Фото у перші секунди на українській землі після перетину всіх континентів земної кулі. Кохана Маруся. Порт Чорноморськ, Одеса", - розповів Сурін.

Артемій Сурін з дружиною / Фото: instagram.com/artemy_surin

Артемій Сурін з дружиною / Фото: instagram.com/artemy_surin

Нагадаємо, раніше Артемій Сурін розповів про страшну історію, яка сталася з ним під час навколосвітньої подорожі. Коли блогер опинився в Ірані, його забрала поліція, звинувативши у шпигунстві. Ведучого засудили до смертної кари. Він лише дивом зміг звідти вибратися.

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