Артему Пивоварову просто на сцені фани розв'язали шнурівки: артист відрегаував дуже гнівно

Український співак, автор музичного проєкту "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров розповів про неприємний інцидент, який стався з ним під час одного з нещодавніх концертів.

Так, просто під час виступу, шанувальниці, аби привернути увагу кумира, примудрилися розв'язати йому шнурівки на кросівках. Артем, на щастя, помітив це вчасно. І коли він присів зав'язати шнурівки, фанатки кинулися до нього за автографом.

Ввічливий артист дав автограф дівчатам, проте за такий необережний вчинок насварився:

"От що. Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже б краще зняли одяг з мене", - сказав розлючений Артем.

Підписники сторінки Пивоварова підтримали артиста та зауважили, що глядачки поводилися дуже необачно: "Особисті кордони, повага до артиста, - ні, не чули", "Це маразм на всю голову! Неповага! Ось ці обмацування, шнурівки розв'язувати, ще якусь фігню творити", "це взагалі ненормально. Як можна так поводитися. Ганьба. Жах. Ще й сміються собі... Де культура?".

Зазначимо, що не лише Артему Пивоварову так не щастить з неадекватними шанувальниками. Так от під час концерту британського виконавця Гаррі Стайлса фанат просто на сцену кинув круглі маленькі цукерки, одна з них влучила прямісінько в око співаку.

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