Артистка оркестру ЗСУ зухвало виконала хіт Руслани і змусила тренерів "Голосу" аплодувати стоячи

В останньому епізоді "сліпих прослуховувань" підкорювала тренерів своїм співом 28-річна Світлана Чередниченко з міста Київ.

Дівчина є артисткою зразково-показового оркестру ЗСУ. Світлана грає на баяні, а також співає. Вона їздить на фронт до військових та разом з оркестром підіймає захисникам бойовий дух.

"Концерти – це завжди великий сплеск енергії, а точніше синергії між військовими і артистами. Ми намагаємося зробити для них атмосферу неповторного і трішки розрядити, щоб вони забули хоч на хвилинку, що відбувається, і просто відпочили", - поділилася Світлана.

Світлана Чередниченко / Фото: скриншот з відео

На "Голос країни" артистка прийшла, щоб показати світові, як звучить Україна. Світлана на сцені зухвало виконала хіт Руслани "Знаю я" та розвернула чи не з першої секунди всіх тренерів. Ба більше, зіркові наставники аплодували Чередниченко стоячи, а особливо коли дізналися, що вона артистка оркестру ЗСУ.

Іван Клименко, Надя Дорофєєва / Фото: скриншот з відео

Після виступу Світлани тренери почали одразу ж боротися за учасницю та хвалити її потужний виступ на сцені "Голосу країни".

"Яка прекрасна артистка, яка артистична, яка талановита, яка пісня цікава підібрана", - прокоментувала Юлія Саніна.

Світлана Чередниченко / Фото: скриншот з відео

Світлана вислухала всіх тренерів та пішла до команди саме Юлії Саніної. Хоча Надія Дорофєєва зізналась, що вважала, що учасниця обере своїм тренером Артема Пивоварова.

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