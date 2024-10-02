Артистку з України дискваліфікували з фестивалю в Італії через відомого росіянина-путініста

Українська циркова артистка Анна Петренко цьогоріч взяла участь у фестивалі International Salieri Circus Award, утім захід не минув без неприємних інцидентів.

Річ у тім, що вперше за час існування події суддівське крісло зайняв росіянин, який до того ж палко підтримує загарбницьку політику путіна та війну в Україні. Мова йде про сина радянського актора Юрія Нікуліна – Максима Нікуліна.

Максим Нікулін / Фото: instagram.com/annadellart

Чоловік працює директором Московського державного цирку. Під його керівництвом окупантам та їхнім родинам видають пільги. Артисти цирку дають загарбникам концерти. Окрім того, Максим Нікулін відкрито підтримує війну в Україні, за що в січні 2023 року опинився в санкційному списку.

Максим Нікулін ймовірно серед окупантів / Фото: instagram.com/annadellart

Утім, організаторам фестивалю International Salieri Circus Award це не стало на заваді, аби посадити його в суддівське крісло. Анна Петренко не збиралася з цим миритися і виступила з протестом. Українка вийшла на сцену, загорнувшись в прапор України, а замість номеру почала показувати присутнім плакати, в яких йшлося проте, що Нікулін підтримує загарбницьку війну.

Анна Петренко виступила з протестом проти Нікуліна / Фото: instagram.com/annadellart

"Коли я їхала на фестиваль, я не знала, що вперше від моменту заснування фестивалю до складу журі буде запрошено представника країни-агресорки росії. Через свій виступ я висловлюю своє невдоволення і називаю це рішення організаторів спробою реабілітації іміджу росії, агресора у війні проти України", - прокоментувала артиста.

Організатори конкурсу відреагували на протест українки. Зокрема, керівник фестивалю Антоніо Джарола заявив, що фестиваль – це місце, де об'єднується культура. Він обурений вчинком Петренко, адже, мовляв, вона могла б просто відмовитися від виступу та не влаштовувати публічні акції. До слова, після протесту українку дискваліфікували.

Анна Петренко роздала присутнім плакати з інформацією про те, що Максим Нікулін підтримує війну / Фото: instagram.com/annadellart

Що ж стосується присутності серед членів журі росіянина-путініста, то Джарола лише коротко відрізав, що Нікулін "не приймав жодної політичної позиції та взагалі живе в Парижі", пише Corriere del Veneto. Ба більше, за його словами, нібито до складу суддів запрошували українців, але ті відмовилися.

"Що стосується нашого фестивалю, то надійшло 630 заявок з усього світу, серед яких ми обрали лише 22 із 20 країн: від Японії до Таїланду, від Мексики до Канади, а також від України, Білорусі та Росії. У нас в афіші одинадцять українців і троє росіян, щоб повторити концепцію заходу як символу співіснування та єднання, за цирковою традицією. А щодо присутності судді, я можу визнати, що перед тим, як його запросити, я просив ще двох відомих діячів циркового сектору з України, які, однак, відмовилися", - прокоментував керівник фестивалю.

Нагадаємо, тим часом на фестивалі Burning Man цьогоріч підтримали Україну. Українська команда привезла до Невади інсталяцію, яка була створена з артефактів війни. Окрім того, там вмикали сигнал повітряної тривоги, коли Україні загрожував ворожий обстріл.

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