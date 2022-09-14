Артур Логай довів до сліз щемливим відео, де показав усю свою родину

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай створив відео зі всією своєю родиною та розповів, як війна розлучила рідних.

Артур Логай, відомий український актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" та переможець "Танців з зірками", на своїй сторінці в Instagram поділився відео зі своїми рідними, у якому розповів, як війна розкидала його родину по всьому світу.

"З нами мама Жені, яка залишила свій улюблений Харків. Мій старший син Герман з його мамою зараз у Туреччині. Мої бабуся з дідусем – у Запоріжжі. Мій тато з іншою бабусею, на жаль, на окупованій території. Моя мама з її чоловіком – взагалі на іншому континенті", – розповів актор.

Артур Логай разом зі своєю дружиною створили український бренд "Спадщина", та запустилися з футболками з унікальним орнаментом:

"Ми з Женею захотіли створити символ, який єднає нашу сім'ю крізь простір та час. І навіть крізь покоління. Так народилося Древо Життя України. Наше спільне Дерево Родини", – розповів актор.

Зараз дуже важливо підтримувати бойовий дух і оптимізм, тому серіал з актором Артуром Логаєм "Моя улюблена Страшко" в ефірі ТЕТ стане острівцем спокою та найкращим способом провести час – з 26 вересня з понеділка по четвер о 19:00.

Глядачі проживуть складнощі та радощі разом з сором'язливою Настею, яка своєю наполегливістю та вірою в себе прокладатиме шлях до омріяного життя, у серіалі "Моя улюблена Страшко" на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, що телеканали ТЕТ і 1+1 об'єднують програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни та найулюбленіші серіали на одному майданчику.

Згадайте культову історію та улюблених героїв – дивіться серіал "Моя улюблена Страшко" від 26 вересня від понеділка по четвер о 19:00.

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