Артур Логай насмішив кумедною історією, як син не впізнав його у гримі

Родина артиста приїжджала на знімальний майданчик серіалу "Дім Бобринських".

Сьогодні о 21:50 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового комедійного серіалу "Дім Бобринських".

Напередодні прем'єри актор, переможець "Танців з зірками-5" Артур Логай завітав до студії "Сніданку з 1+1", де розповів, чим дивуватиме серіал.

Артур Логай , Неля Шовкопляс, Єгор Гордєєв / пресслужба каналу "1+1"

"Серіал "Дім Бобринських" особисто для мене про родинні цінності, дружбу, любов. Глядачі побачать, як граф Андрій Бобринських опиняється у нових для себе реаліях – переноситься у часі на 150 років вперед та живе у родині своїх нащадків. Йому не зрозуміло, чому вони стали саме такими. Він задається питанням: "Може я сам робив щось не так". У наших персонажах кожен глядач зможе впізнати себе, подивитися на проблеми, з якими стикається, під іншим кутом зору", - розповів Артур.

Окрім цього, за лаштунками шоу актор поділився доволі кумедною історією, як одного разу на знімальний майданчик завітали його син Лев та дружина Євгенія. Хлопчика не впізнав свого тата у гримі.

Артур Логай в серіалі "Дім Бобринських" / пресслужба каналу "1+1"

"Я пам'ятаю, як ми на вулиці знімали одну з останніх серій "Дому Бобринських" і я побачив, що до майданчика приїхала машина, схожа на нашу. Це моя дружина Женя із Левом зробили зранку піцу та вирішили мене пригостити. У дружини із сином є традиція – щонеділі вони разом готують щось смачненьке. Так от, я підходжу до машини, відкриваю двері і син дивиться на мене великими очима і відхиляється. Я кажу: "Це ж я", на що Лев запитує: "Хто?". Він просто мене не впізнав із вусами, в одязі із минулого століття. Потім доторкнувся до моїх вус і запитав, що це. Я відповів: "Вуса". Син прикладав палець собі над губою і каже: "У мене немає "вуса", - поділився Логай.

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