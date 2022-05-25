Артур Логай показав красуню-дружину та привітав її з річницею шлюбу: "Ми достатньо пережили"

Артур Логай показав красуню-дружину та привітав її з річницею шлюбу: "Ми достатньо пережили"

Український актор та учасник "Танців з зірками" Артур Логай розповів про свято у його родині.

Артур разом з дружиною Євгенією відсвяткували річницю шлюбу. Пара одружена вже чотири роки.

Про це Логай розповів на сторінці в Instagram. Він запостив милу фотографію, на якій зображений разом з коханою. Артист зазначив, що вони вже багато чого встигли пережити разом:

"Ми достатньо пережили за ці чотири роки в шлюбі. І я щасливий, що саме ти поруч зі мною в усі моменти мого життя. За чотири роки ти бачила мене у розпачі і на підйомі, ледачого і сумного, веселого і активного. І я багато чого бачив, і тому ми разом, щоб більше ніхто про це не знав", - написав Артур.

Фото: instagram.com/logai.arthur

Актор висловив сподівання, що їхню першу круглу дату – п'ятиріччя шлюбу вони відсвяткують у мирній та квітучій Україні:

"Вірю, що нашу першу круглу річницю наступного року ми будемо святкувати у мирній, вільній Україні і вся родина, всі близькі люди будуть поруч. Дякую тобі, кохана. З річницею", - привітав Логай.

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