Артур Логай показав свого позашлюбного сина і записав до нього зворушливе до сліз відео

Український актор Артур Логай звернувся до свого старшого сина, 6-річного Германа, якого не бачив вже півроку.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай записав зворушливе відео, яке адресував своєму старшому сину Герману.

Як зізнався Логай, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України маленький Герман разом з мамою поїхав з України. Артист не бачив сина вже півроку:

"Півроку ми не бачились. Півроку не обіймались, ти не показував свої прийоми. Півроку ви не бачились із молодшим братом, не сміялись разом, не грались, не сварились за іграшки. Я не знаю, коли ми зможемо бути разом. Тому зараз хочу, щоб тут для тебе зберігався такий щоденник твоїх особливих моментів і моментів для тебе", - сказав Артур.

Тож артист спеціально для старшого сина почав записувати відеощоденник, який він зможе побачити особисто: "Можливо, ти побачиш це одразу, можливо, коли підростеш. Але хочу, щоб в ці моменти ти усміхався і почувався поруч з нами", - зазначив зірковий батько.

Шанувальники Логая зізналися, що його відео до сина дужу їх зворушило: "Я за Інтернет плачу не для того, щоб плакати", "розчулив до сліз. Найкращий тато. Залишайся таким назавжди", " Артуре! Реву! Ти крутий!".

Зазначимо, що Герман - син Артура Логая від стосунків з жінкою на ім'я Оксана. Вони познайомилися, коли жінка була керівницею проєкту "Х-фактор", а Артур – учасником. Пара була разом півтора роки, в них народився син. Через півроку після появи на світ первістка, Артур та Оксана розійшлися. У травні 2018-го Логай одружився з колегою за серіаліті "Київ вдень та вночі" Євгенією. У подружжя народився син Лев.

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