Артур Логай розповів про батька та бабусю, які опинилася в окупації

Український актор Артур Логай розповів, як на його родину вплинула війна, яку в Україні вороже розв'язала Росія.

Зірка серіалів "Моя улюблена Страшко", "Дім Бобринських" та переможець "Танців з зірками" Артур Логай на початку повномасштабної війни перебував з родиною в Києві.

Знаменитість займався волонтерством та намагався якось допомогти. Утім, коли ситуація ставала дедалі небезпечнішою, актор вивіз свою родину на захід України.

Коли Артур з дружиною облаштувався, то вони вмовили приїхати до них маму Євгенії з-під Харкова. Також вони забрали з собою подругу з маленькою дитиною, які жили під Черніговом.

Артур Логай з дружиною / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Женя вмовляла свою маму виїхати з-під Харкова. Ми її вмовили, забрали її. Вона приїхала до нас. Потім забрали нашу подругу з-під Чернігова. Вона з дитинкою з маленькою", - розповів Артур у програмі ЖВЛ.

Тим часом бабуся та батько актора опинилися в окупації. Зі свого будинку, який розташований у Запорізькій області, рідні Артура не хотіли евакуйовуватися. Загалом тато, який допомагав людям виїхати на підконтрольну Україні територію, все ж приїхав до сина. Нині бабуся Логая перебуває в окупації, утім також погодилася на евакуацію.

Артур Логай: про святкування дня народження, перші дні війни і батька в окупації

"Залишилася там лише бабуся, вона не хотіла (ред. – виїжджати). Але вже зараз начебто хоче виїхати. Тато перший час там возив сам людей. Вивозив, аби можна було потім їм вибратися на нашу територію. Сам згодом він виїхав", - зазначив Артур.

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