Артур Логай висловися про ревнощі у шлюбі після знімань у пікантних сценах: "Кризи були"

Український актор Артур Логай розповів подробиці особистого життя.

Зокрема, знаменитість пригадав, як під час шлюбу з Євгенію у них були непрості часи. Як зізнається Логай, кризи їхні минули, але щоразу під час повернення непорозумінь вихід вони шукають у розмовах.

"Кризи були. Особливо після першого, третього року (шлюбу – прим. ред.). А п'ятий, здається, ми застали у велику війну. Проте зараз тішить той факт, що у нас все слава Богу. Сварилися за наші особисті речі й завжди причиною стає непорозуміння. Щоб його побороти, треба говорити. Це наше правило", - розповів актор у коментарі "Люкс ФМ".

Артур Логай з дружиною / Фото: instagram.com/logai.arthur

Також Артур висловився про ревнощі у родині на тлі його знімань у пікантних сценах кіно. Актор одразу заперечив це і пояснив, що на екрані глядач бачить лише гру. Тож Євгенія розуміє, що це просто робота.

"Це робота, ви що? Якби кожного разу на знімальному майданчику виникали спалахи і нестримність, то що тоді б було?" – наголосив артист.

Водночас з цим Логай зізнався, що поки не планує поповення у родині з коханою: "Ми вирішили, що на сьогодні нам досить однієї дитини".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про проблеми у шлюбі ведучого Дмитра Комарова з його дружиною Олександрою Кучеренко. Друзі пари прокоментували їхні документи про розлучення з суду.

Читайте також: