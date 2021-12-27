Артур Логай замилував сімейною ідилією з дружиною та маленьким сином

Сім'я влаштувала новорічний фотосет.

Переможець шоу "Танці з зірками" Артур Логай влаштував новорічну фотосесію з дружиною та сином.

Обраниця зірки серіалу "Моя улюблена Страшко" Євгенія опублікувала у своєму Instagram кадр, де показала їхню сімейну ідилію. На світлині Логай тримає на руках дворічного Лева, який сміється у той час, як матуся цілує його у щічку. Вони позували у затишних костюмах на тлі прикрашеної ялинки.

Артур Логай з дружиною та сином / instagram.com/simple_curly

Як повідомила Женя, сім'я полетіла на Новий рік за кордон. Зі свого боку, фоловери потішили їх компліментами: "Ви неймовірна родина", "Які красиві", "Такі милі".

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