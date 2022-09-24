Артур Логай зняв кумедне відео з інструкцією для "хароших рускіх": "Іди, мобілізуйся, і пакет не забудь"

Зірка серіалів "Моя улюблена Страшко", "Дім Бобринських" та переможець "Танців з зірками" Артур Логай вирішив піднімати настрій українцям і почав записувати короткі кумедні ролики.

В одному з останніх відео Логай стібе "хорошого руського", який настільки захоплюється сміливістю українців, що хоче теж так само. Цікаво, що у ролику Артур одночасно грає і хорошого руського і українця.

Тож, коли "хароший руський" запитує, як стати сміливим, українець радить вийти на мітинг та відстоювати свої права. Втім, для росіянина це незрозуміла інформація. Тоді укранець радить взяти коктейль Молотова, на що руський одразу каже: "А, жахнути для хоробрості, це ми можемо! Ну-ну!".

Врешті, українець просто радить росіянину піти мобілізуватися і не забути пакет. На що росіянин каже: "А навіщо?". І українець йому коротко пояснює: "Станеш справжнім хорошим руським".

Ще одне кумедне відео від Логая на тему, що таке часткова мобілізація в рф

Нагадаємо, раніше актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв кумедну пародію на Шойгу, який коментує часткову мобілізацію в РФ: "На нас всіх чекає повна "мобилизадница".

Читайте також: