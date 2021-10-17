Артур Логай зворушив романтичною історією кохання зі своєю дружиною

Подружжя разом 5 років.

У сьомому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" учасник проєкту, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай пригадав, як він познайомився зі своєю дружиною.

Так, актор та його кохана Женя вперше зустрілися у кіношколі, де разом навчалися.

"Мені здавалося, що ми з різних світів. Вона ніби з якогось королівства принцес, а я – Вася з вулиці. Ми їхали в таксі до її дому, дуже хотілося її поцілувати. Дивлюся і запитую: "Можна, я не буду в тебе закохуватися?" – пригадав Логай.

Артур Логай з дружиною та сином / instagram.com/logai.arthur

Тоді Женя відповіла, що можна, і так почалася їхня історія кохання. Подружжя разом уже 5 років і виховує 2,5-річного сина. Свою кохану Логай називає своєю силою та натхненням. Зі свого боку, Євгенія заявила, що обожнює зіркового чоловіка та вважає, що його потенціал створений для цього проєкту.

Цікаво, що під час ефіру Артур разом із партнеркою станцював румб під пісню "Таксі", яку наживо виконали KALUSH та Христина Соловій.

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