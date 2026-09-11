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Артур Логай після нещасного інциденту з відірваним пальцем змінив амплуа: чим тепер займається актор
Артист також заговорив про важливість не відкладати на потім мрії та цілі.
Український актор Артур Логай, якому внаслідок нещасного інциденту відірвало палець, змінив амплуа.
Тепер артист не лише грає в театрі та кіно, а й співає. Ба більше, знаменитість презентує вже свій другий трек, який отримав назву «Скільки». Прем’єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя — віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. «Скільки» — особлива для Артура композиція, адже саме її він написав рік тому, після нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець.
«31 липня 2025 року, після оперaції, я приїхав додому і до глибокої ночі писав. Коли я падав, було розуміння, що відбувається щось невідворотне. І пісня виникла саме з цих думок про невідворотність. Адже ми не знаємо, скільки у нас залишилося шансів втілити мрію чи щось змінити у власному житті», — розповідає Артур.
За його словами, саме тоді він остаточно вирішив, що більше не хоче відкладати своє бажання займатися музикою.
«Я завжди себе зупиняв: "ще не готовий", "а якщо комусь не сподобається", "треба ще позайматися". Я прогнозував, якою може бути оцінка інших людей, і тому зупинявся. Зрештою зрозумів, що найбільше мене обмежував я сам», — зізнається артист.
Нещасний випадок став для Логая своєрідним знаком — пробувати, діяти й не чекати на ідеальний момент. Саме цю думку він заклав в основу «Скільки». Бо безпечні шляхи не ведуть до мрій. Трек став своєрідним зверненням Артура до себе та кожного, хто хоча б раз відкладав важливе на потім через страх, сумніви чи прагнення бути ідеальним.
До роботи над треком долучився Aniel Arin — музичний продюсер та електронний артист, відомий співпрацею з бaгaтьмa українськими виконавцями, зокрема Джамалою. Особливою композицію «Скільки» робить і беквокал. Свої партії для пісні записали учасниця торішнього нацвідбору на «Євробачення» Krylata, a тaкож професійна вокалістка Яна Дроботюк, мама Артура і його дядько, музикaнт Василь Логай.
Для актора вихід «Скільки» напередодні 33-річчя — не просто прем’єра нового треку, а символічна точка відліку нового етапу в творчості.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер представила нову пісню. Своєю композицією артистка звернулась до колишнього, який знову їй пише.