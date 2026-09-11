Артур Логай після нещасного інциденту з відірваним пальцем змінив амплуа: чим тепер займається актор

Артур Логай

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Український актор Артур Логай, якому внаслідок нещасного інциденту відірвало палець, змінив амплуа.

Тепер артист не лише грає в театрі та кіно, а й співає. Ба більше, знаменитість презентує вже свій другий трек, який отримав назву «Скільки». Прем’єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя — віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. «Скільки» — особлива для Артура композиція, адже саме її він написав рік тому, після нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець.

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«31 липня 2025 року, після оперaції, я приїхав додому і до глибокої ночі писав. Коли я падав, було розуміння, що відбувається щось невідворотне. І пісня виникла саме з цих думок про невідворотність. Адже ми не знаємо, скільки у нас залишилося шансів втілити мрію чи щось змінити у власному житті», — розповідає Артур.

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Артур Логай

За його словами, саме тоді він остаточно вирішив, що більше не хоче відкладати своє бажання займатися музикою.

«Я завжди себе зупиняв: "ще не готовий", "а якщо комусь не сподобається", "треба ще позайматися". Я прогнозував, якою може бути оцінка інших людей, і тому зупинявся. Зрештою зрозумів, що найбільше мене обмежував я сам», — зізнається артист.

Нещасний випадок став для Логая своєрідним знаком — пробувати, діяти й не чекати на ідеальний момент. Саме цю думку він заклав в основу «Скільки». Бо безпечні шляхи не ведуть до мрій. Трек став своєрідним зверненням Артура до себе та кожного, хто хоча б раз відкладав важливе на потім через страх, сумніви чи прагнення бути ідеальним.

До роботи над треком долучився Aniel Arin — музичний продюсер та електронний артист, відомий співпрацею з бaгaтьмa українськими виконавцями, зокрема Джамалою. Особливою композицію «Скільки» робить і беквокал. Свої партії для пісні записали учасниця торішнього нацвідбору на «Євробачення» Krylata, a тaкож професійна вокалістка Яна Дроботюк, мама Артура і його дядько, музикaнт Василь Логай.

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Для актора вихід «Скільки» напередодні 33-річчя — не просто прем’єра нового треку, а символічна точка відліку нового етапу в творчості.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер представила нову пісню. Своєю композицією артистка звернулась до колишнього, який знову їй пише.

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