Артур Логай зізнався, як інцидент із втратою пальця вплинув на кар'єру: чи відмовляють йому в ролях

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

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Український актор Артур Логай чесно зізнався, як трагічний інцидент із втратою пальця вплинув на його кар’єру.

Торік артист дістав серйозну травму. Внаслідок цього він втратив палець. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Артур Логай чесно зізнався, що це було боляче як і фізично, так і морально. Звичайно, його непокоїло, як втрата пальця впливатиме на особисте та професійне життя. Тим не менш, актор зазначив, що просто прийняв ситуацію. Окрім того, за його словами, на тлі жахливих реалій, в яких доводиться жити через війну, це не здається чимось страшним.

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«Мені здається, що через те, в який час ми живемо і в яких обставинах, це на тлі цього всього здавалось такою дрібницею. Звісно, це боляче як фізично, так і морально, починаєш щось вигадувати, якісь собі негативні сценарії, як буде розвиватися далі кар’єра і життя. Але у будь-яких ситуаціях, принаймні, до сьогодні, які б не були в мене, єдиним правилом, яким я намагаюся керуватися, що це треба рухатися», — зізнався артист Анні Севастьяновій.

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Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Також Артур Логай відповів, чи відмовляли йому в ролях через травму. Звичайно, продюсери не кажуть точної причини відмови. Однак, за словами актора, його затверджують на ролі. Також одразу після травми артист повинен був починати зніматися у нових проєктах. Артур Логай хвилювався, що його можуть звільнити. Проте з артистом, попри травму, продовжили співпрацю.

«Я не знаю, вони ж не кажуть: „Ой, у тебе немає пальця, ми тебе не візьмемо“. Навпаки, зараз я беру участь у зніманнях серіалу, ніхто не запитав і не зробив жодного акценту, до того ж персонаж…Не скажу, що він міг би мати таку травму за якимись сценарними особливостями. У мене було два проєкти затверджених. Я дійсно переживав, що може скасуватися співпраця. Я сказав, що так сталося, а мені відповіли, що окей, будемо рухатися так», — запевнив артист.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

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