Артист балету на тлі анулювання бронювання виправдався після скандальної участі у "Лебединому озері"

Сергій Кривоконь і Наталія Мацак

Заслужений артист України Сергій Кривоконь відреагував на скандал навколо своєї появи в балеті «Лебедине озеро» з російського спадку разом з дружиною Наталією Мацак.

Про свої мотиви та контекст виступу танцівник розповів у Instagram. За словам артиста балету, після початку повномасштабного вторгнення РФ провідні європейські сцени активно відмовлялися від співпраці з російськими артистами та одночасно запрошували українських виконавців. Українська сторона пропонувала власні постановки, відмовляючись від будь-яких проявів культури держави-агресора. Проте через обмежені ресурси та фінансові можливості не всі проєкти вдалося представити на міжнародній арені.

«Ми стояли на своєму — принципово й непохитно: жодного натяку на культуру агресора. Ми пропонували власні постановки, отримали „добре“, але одразу після класики. Будемо чесними: фінансів на власні постановки ніхто так легко не роздає, і багато власних напрацювань світові запропонувати Україна не змогла. Тому ось, що маємо за чотири роки: росіяни повертаються на європейські сцени. Бо деякі надбання минулого вже давно перетворилися на класику світової сцени, наприклад, традиційний різдвяний репертуар», — пояснив Кривоконь.

Танцівник уточнив, що його участь у європейському різдвяному проєкті була погоджена ще до того, як стало відомо про наявність у програмі фрагмента з «Лебединого озера» у європейському аранжуванні. Але однаково перепросив у тих, кого це зачепило на тлі війни. І до того ж спростував інформацію про нібито співпрацю з росіянами.

«Ми не знаємо, звідки виникла інформація про російських хореографів чи режисерів, однак нікого з країни-агресора не було долучено до балету, в якому ми брали участь. Ми хочемо перепросити у всіх, хто болісно сприйняв виконання цього балету», — додав артист.

Сергій також нагадав, що 1991 року «Лебедине озеро» «стало символом падіння радянської імперії», тож класичні твори мають історичне й культурне значення. І додав, що українські артисти мають використати нинішню нагоду для закріплення на світових сценах, створюючи та демонструючи власний продукт.

«Можливо, саме цей балет мав би звучати частіше, як нагадування про кінець кожної імперії зла. Світову класику ніхто не скасує. Але ми маємо унікальний шанс заступити росіян на сценах і у спільнотах, з яких напряму можна впливати на настрої людей. Культура скасування не замінить балету. Наші внутрішні чвари відкривають двері росіянам на світову сцену», — підсумував Кривоконь.

Реакція Нацопери на скандал Сергія Кривоконя та його дружини Наталії Мацак

Водночас у Національній опері повідомили, що бронювання Сергія Кривоконя було скасовано. У театрі зазначили, що про участь солістів у «Лебединому озері» дізналися з соцмереж, а після початку війни колектив ухвалив рішення прибрати з репертуару твори російських композиторів, серед яких і «Лебедине озеро».

Проте артисти перебували у відпустці власним коштом та приєдналися до трупи United European Ballet для європейського туру, де взяли участь у «Лебединому озері». Після повернення в театр планують службове розслідування.