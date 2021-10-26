Асистента, який передав Болдвіну зброю, звільнили з попередньої роботи через недбальство - АР

Асистента, який передав Болдвіну зброю, звільнили з попередньої роботи через недбальство - АР

Асистента звільнили у 2019 році після випадкового пострілу на зніманнях фільму "Шлях свободи".

Асистента режисера Дейва Голлса, який за мить до смертельного інциденту на зніманнях вестерна "Іржа"передав Алеку Болдвіну зброю, звільнили з попередньої роботи через недбальство.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначаєься, що продюсер кінострічки "Шлях свободи", який побажав залишитися анонімним, у понеділок, 25 жовтня, підтвердив виданню, що Голлса звільнили у 2019 році після випадкового пострілу на знімальному майданчику.

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За його словами, тоді внаслідок інциденту один із членів знімальної групи отримав поранення, тож асистента "негайно зняли зі знімального майданчика" і знімання не відновилися, поки Голлс не пішов.

Раніше колишня колега Голлса, виробниця реквізиту і ліцензована піротехниця Меггі Голл розповіла журналістам, що у 2019 році під час зйомок серіалу "Назустріч темряві" подавала на асистента офіційну скаргу, тому що він нехтував правилами безпеки, зокрема намагався продовжити знімання після того, як головний піротехнік знепритомнів на знімальному майданчику.

Розслідування триває. За останніми даними, правоохоронці вилучили з місця події три чорні револьвери, ящики з боєприпасами, поясну сумку з боєприпасами, кілька використаних гільз, два шкіряні ремені з кобурами, предмети одягу та мазки з кров'ю.

Жодних звинувачень поки пред'явлено не було. Очікується, що прокуратура та правоохоронці нададуть оновлену інформацію щодо розслідування в середу, 27 жовтня.

Знімання вестерна "Іржа" наразі офіційно призупинили, однак продюсери описали цей крок як "паузу, а не кінець".

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

За даними слідчих, в момент інциденту на знімальному майданчику відбувалася репетиція майбутньої сцени, в якій Болдвін, сидячи на церковній лаві, повинен був витягати револьвер дулом до камери.

За кілька хвилин до трагедії асистент режисера Дейв Голлс передав акторові зброю зі словами: "Холодний пістолет". Це означало, що в обоймі немає бойових патронів.

Болдвін вистрілив, влучивши Галині Гатчінс у груди. Операторка схопилася за поранене місце, відсахнулась назад і сказала, що не відчуває ніг. Їй допомогли опуститися на землю. Куля також зачепила режисера Джоела Соузу, який стояв позаду українки та дивився на актора через її плече.

Зауважимо, що до Голлса револьвер мала перевірити 24-річна зброярка Ганна Гутьєррес-Рід, яку колеги описують як "недосвідчену і зелену", стверджуючи, що до фатальної події на знімальному майданчику відбулися щонайменше два випадкові постріли.

Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона з родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла в Києві. Операторка закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою. Пізніше Галина переїхала до США і в 2015 році закінчила Американський інститут кіно, почавши працювати над фільмами. У неї залишився чоловік Метью і дев'ятирічний син.

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