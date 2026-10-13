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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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419
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1 хв

Ассія Ахат розкрила подробиці кумівства з Нікітіним і Горбачовою: як живе її 21-річна похресниця

Скрипалька Ассія Ахат дотепер підтримує музичні амбіції 21-річної Поліни.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Ольга Горбачова і Юрій Нікітін і їхня кума Ассія Ахат

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін і їхня кума Ассія Ахат

Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат розповіла про стосунки з 21-річною похресницею Поліною — донькою продюсера Юрія Нікітіна та співачки Ольги Горбачової.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» артистка зізналася, що досі підтримує зв’язок із донькою колишнього подружжя. Попри відстань, вони знаходять можливість бачитися за кордоном.

Так, Поліна приїжджає в гості до зіркової хрещеної, а та відвідує її виступи та підтримує музичні починання дівчини. Нині 21-річна Поліна розвивається як артистка й прагне побудувати кар’єру у США.

Юрій Нікітін з Ольгою Горбачовою та їхня донька Поліна

Юрій Нікітін з Ольгою Горбачовою та їхня донька Поліна

«Я хрещена мати першої доньки у Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової. Ми теж підтримуємо зв’язок. а Поліна дуже класна артистка. Так, Поля приїжджає. Коли я у Нью-Йорку, ми зустрічаємося. І приходжу на її виступи», — поділилася Ассія у розмові з Анною Севастьяновою.

Також співачка розповіла про дружбу з колегою Іриною Білик. За словами Ахат, вони спілкуються та зустрічаються як в Україні, так і в Америці. Артистки добре знають одна одну й залишаються джерелом підтримки.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: 61-річна АССІЯ АХАТ розкриває секрет молодості і бізнес свого чоловіка | ІНТЕРВ'Ю

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