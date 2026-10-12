Ассія Ахат розкрила секрет молодого вигляду у 61 рік: які ін’єкції робить зірка та кому завдячує

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

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Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат розповіла, що допомагає їй зберігати молодий вигляд у 61 рік, і несподівано зізналася, які процедури робить самостійно.

У проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка зазначила, що передусім завдячує зовнішністю генетиці. Прикладом вона назвала свою маму, яка нині живе в Болгарії та, попри вік, зберігає енергійність і доглянутий вигляд.

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«Моя мама також має дуже класний вигляд не на свій вік. Вона молода й має купу енергії. Вона малює, грає на гітарі, створює музику й вірші, організовує вечірки. Вона зараз у Болгарії. Я не можу сказати, що я так доглядаю за собою. Думаю, що генетика все ж працює», — розповіла скрипалька у розмові з Анною Севастьяновою.

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Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Водночас Ахат зізналася, що стежить за вагою, регулярно здає аналізи та консультується з подругою-медиком. За її словами, вона приймає призначені добавки, а також певний гормональний препарат. Окремо артистка здивувала зізнанням, що іноді самостійно робить собі ін’єкції у живіт.

«Але слідкую за своєю вагою. Я регулярно здаю аналізи. Моя подруга гінеколог і нутриціолог. До неї ходжу, як на свято. П’ю бади, які вона мені виписує. У мене є один гормон, котрий треба пити у певному віці. Інколи сама собі колю пептиди голочкою у живіт», — поділилася виконавиця.

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Також співачка розповіла про зміни в харчуванні. Понад два роки вона обмежувала улюблені продукти, зокрема пасту, хліб та інші вироби з вуглеводами, залишивши в раціоні рис та інші каші. За словами зірки, такий підхід допоміг їй схуднути й залишитися задоволеною власною зовнішністю.

«Я понад два роки тримала аскезу. Брала її на найулюбленіші продукти — всі вуглеводи і так далі. Це пасти, хлібобулочні вироби… Я залишила собі рис й решту каш. І це спрацювало. Я схудла й собою задоволена. Мені подобається, який вигляд я маю. Інколи перериваю аскезу й потім беру знову», — розсекретила Ассія.

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Артистка додала, що з часом навчилася краще контролювати апетит і усвідомила одну просту істину: «Я ніколи не думала, що можна так заспокоїти свої бажання їсти тим, що ти менше їси. Виявилося, це працює. Коли раніше казали при бажанні поїсти випити води, то хотілося послати. А зараз я розумію, що це таке».

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Не хочу виглядати як тупиця» АССІЯ АХАТ про бізнес чоловіка, молодість у 61 та АСКЕЗУ на продукти

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