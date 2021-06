Ассія Ахат святкує день народження: як скрипальку привітали зірки

Артисти записали відеозвернення.

Сьогодні, 3 червня, свій день народження святкує знаменита співачка і скрипалька, заслужена артистка України, Ассія Ахат.

Музикою Ассія почала займатися від 5 років. Здобувши вищу музичну освіту, стажувалася в Музичній академії в Ніцці і виступала в Німеччині, Франції, Італії та в інших європейських країнах, виконуючи складну класичну скрипкову музику.

Ассія Ахат була запрошена до концертного колективу легендарного джазового трубача Кріса Ботті. Грала з Куртом Елінгом, Еріком Серрою. Брала уроки вокалу у Сета Рігса. І перший же сингл If Only Tonight потрапив на перші місця до чартів американського Billboard. А альбом All In був поданий на 8 номінацій "Греммі" 2018 року.

2020 року Ассія випустила інструментальний альбом A Date at the Movies, який в умовах пандемії записувався одразу на двох континентах - в Києві та Лос-Анджелесі.

Нещодавно артистка зізналася, що підписала контракт з багаторазовим лауреатом "Греммі", продюсером Полом Авгеріносом для запису нового альбому. Альбом в стилі New Age обіцяє стати революційним у творчості Ахат. У роботі над ним також візьме участь чотириразовий номінант на премію "Греммі" Девід Аркенстон.

Через пандемію коронавірусу відсвяткувати 56-річчя у великій компанії друзів Ассії Ахат не вдасться. Але вони зробили сюрприз і записали їй відеопривітання.

Ірина Білик

"Мила моя подружко Асічко, я хочу тобі побажати того, чого б я побажала своїм рідним, а ти моя сестра, і я вважаю, що такої дружби, як у нас, не буває. Таку дружбу, як у нас, не втрачають. Я хочу, щоб ти ніколи не хвилювалась. Щоб твій коханий завжди був веселий, здоровий, балував тебе. А ти, звичайно, була найщасливішою мамою і дружиною. Я тебе дуже-дуже ціную, поважаю, шаную і люблю", – привітала співачка.

Віталій Козловський

"Дорога моя Асічко, я тебе вітаю з днем народження і від чистого серця бажаю гармонії з цим життям, щоб ти відчувала наповненість, любов, щоб ти кохала і писалися класні пісні. Щоб люди з тобою поруч завжди були надійні і вірні друзі, які завжди підтримають і будуть любити, попри усі обставини. І нехай твоє життя буде реально казкою", – зазначив виконавець.

Як зірки привітали Ассію Ахат з днем народження

Олена Коляденко

"Дорога Асічко, я хочу від щирого серця привітати тебе з днем народження! Я спостерігаю за тобою і захоплююсь твоїм відношенням до життя, твоїм почуттям смаку, твоєї формою і хочу подякувати тобі за всі роки нашої співпраці. Нехай у тебе все буде прекрасно і твоя скрипочка, як і твоя душа, звучить, наповнює і тішить", – поділилася хореографиня.

Ольга Горбачова

"Асічко, ти така добра, красива, талановита! Ми тебе дуже любимо, ти частина нашої родини. Ти така яскрава і в той же час така тонка всередині, як і твоя скрипка. І така ж ти еротична, і така ж ти приємна, магнетична... І так круто, що останнім часом ти дозволяєш собі дуже багато робити в творчості, що ти розширюєшся на світ і нас всіх дуже надихаєш", – поділилася менторка.

Нагадаємо, раніше Ассія Ахат похизувалася розкішною фігурою на турецькому узбережжі. Зірка насолодилась відпочинком у Анталії.

