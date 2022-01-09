Assol ошелешила фото з напрочуд молодою мамою та сестрою-красунею

Також співачка показала свого чоловіка.
Українська співачка Assol провела свята разом із близькими.
У новорічно-різдвяні свята виконавиця відпочивала із сім'єю, зокрема, з чоловіком, батьками та сестрою. У фотоблогу артистка показала своїх родичок. Так, зірка запостила кадр із напрочуд молодою мамою Вікторією та сестричкою-красунею Анастасією. Рідні мають приголомшливий вигляд.
"Family", – написала знаменитість та додала смайлик у вигляді сердечка
Також Катя Гуменюк (ім'я Assol – Ред.) поділилася фото зі своїм чоловіком. У кадрі подружжя обіймається на тлі ялинки.
Зі свого боку, фоловери зазначили, що закохані – неймовірно красива пара.
Читайте також: