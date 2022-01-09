Assol ошелешила фото з напрочуд молодою мамою та сестрою-красунею

Assol ошелешила фото з напрочуд молодою мамою та сестрою-красунею

Також співачка показала свого чоловіка.

Українська співачка Assol провела свята разом із близькими.

У новорічно-різдвяні свята виконавиця відпочивала із сім'єю, зокрема, з чоловіком, батьками та сестрою. У фотоблогу артистка показала своїх родичок. Так, зірка запостила кадр із напрочуд молодою мамою Вікторією та сестричкою-красунею Анастасією. Рідні мають приголомшливий вигляд.

Assol з мамою та сестрою / instagram.com/assolmusic

"Family", – написала знаменитість та додала смайлик у вигляді сердечка

Також Катя Гуменюк (ім'я Assol – Ред.) поділилася фото зі своїм чоловіком. У кадрі подружжя обіймається на тлі ялинки.

Assol з чоловіком / instagram.com/assolmusic

Зі свого боку, фоловери зазначили, що закохані – неймовірно красива пара.

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