Астаф'єва поглузувала з Винника, який через війну жодного разу не стригся: "Це просто мем"

Артистка також висловилася про інших знаменитостей, які під час війни показують "безтурботне життя".

Українська співачка Даша Астаф'єва поглузувала з Олега Винника, який під час повномасштабної війни жодного разу не стригся.

Виконавиця пояснила, що відомі люди, які мають чималу аудиторію, не повинні мовчати та лишатися осторонь. Даша переконана, що треба користуватися популярністю та допомагати Україні. Зокрема, робити благодійні збори. Астаф'єву дивує, коли знаменитості цього не роблять.

Артистка згадала співака Олега Винника, який понад рік повномасштабної війни мовчав, а потім дав велике інтерв'ю, де розповідав, що жодного разу за цей час не зміг сходити до перукаря.

Даша Астаф'єва

"Яка це влада – бути впізнаваною людиною і як це круто, що ти можеш завдяки цьому зробити збір, допомогти людині, підтримати. Це і є магія того, що ти обраний небом, ти зірка. А не ось ці зірки, які мають проблеми: "Я за всю війну жодного разу не сходив до перукаря". Це просто мем. Це Винник", - розповіла Астаф'єва у подкасті Тетяни Гончарової.

Також знаменитість дивують і інші відомі люди, які не показують жахіття війни, не роблять зборів, а натомість демонструють "красиве життя" в Instagram. Виконавиця переконана, що під час війни можна відволіктися та відпочити, однак не треба цього показувати, адже іншим це може завдати болю.

Даша Астаф'єва

"Ображає ставлення людей, які не хочуть "бруднити свою стрічку". Ображають люди, які просто живуть, маючи мільйони підписників, вони ніколи не роблять зборів, не допомагають. Не допомагають навіть просувати український контент. Іноді я так засмучуюся, що світ поділився на людей гіперчутливих, які відчувають і забирають на себе цей жах часу, цю війну, ці лиха, які з нами сталися, і людей, які від якогось бруду відштовхуються", - обурилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва розповіла про свого бойфренда. Виконавиця зізналась, що між ними є різниця у віці. Також артистка поділилася, чому приховує свого коханого від публіки.

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