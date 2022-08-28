Астаф'єва похизувалася кумедним знімком з Арестовичем: "Пан Олексій знається на жестах"

Артистка Даша Астаф'єва потішила прихильників новим знімком.

Щоправда, знаменитість на фото постала не сама, а з доволі неочікуваною персоною. Так, Даша влаштувала фотосет з радником Офісу президента Олексієм Арестовичем. Відповідними світлинами Астаф'єва поділилася на у своєму Instagram.

Загалом, на першому знімку, яке опублікувала виконавиця, вони удвох позували перед камерою дещо з серйозним виглядам, а от на іншому – з дещо кумедним. Якщо вираз обличчя Арестовича майже не змінився, то Астаф'єва скорчила смішну гримасу.

Даша Астаф'єва і Олексій Арестович / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Трохи заспокоїлась. Пан Олексій Арестович знається на жестах. Так, я спочатку теж подумала, що то мій палець", - пожартувала Даша та згадала жестовий скандал, у яких нещодавно потрапила.

До речі, новий допис співачки прокоментували багато її зіркових колег:

Максимум 2-3 тижні - і у тебе такий буде (написав Андрій Бєдняков, жартуючи про палець Арестовича)

Новий твій? (поцікавився Слава Дьомін)

Щось блідий (звернув увагу на зовнішній вигляд Арестовича Антон Вельбой)

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