Астаф'єва показала себе у 3-річному віці та повторила новорічний костюм сніжинки з дитячого садочку

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва перед Новим роком потішила фанів кумедним образом.

Так, 39-річна модель вирішила зануритися у дитинство та відтворити образ зі свого новорічного ранку. На архівному фото Даша позує на тлі ялинки у костюмі сніжинки. Її сукню традиційно на той час доповнювали елементи новорічної мішури.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/stories/da_astafieva

Те ж саме з білої сукні та мішури співачка зробила і перед Новим роком 2025. За допомогою дизайнерів вона створила не лише образ сніжинки, але й підібрала відповідну позу, щоб з максимальною схожістю відтворити дитяче фото. Ба більше, навіть ялинка на зображенні майже не відрізняється від тієї, біля якої позувала маленька зірка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/stories/da_astafieva

У коментарях прихильники бурхливо почали обговорювати такий сюрприз від знаменитості. Вони зазначають, що ще з юних років Даша була справжньою красунею.

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Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар у кумедних костюмах станцювала новорічний танець зі своєю 10-річною донькою.

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