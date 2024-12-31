Астаф'єва показала себе у 3-річному віці та повторила новорічний костюм сніжинки з дитячого садочку

Артистка похизувалася неочікуваним перевтіленням.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва перед Новим роком потішила фанів кумедним образом.
Так, 39-річна модель вирішила зануритися у дитинство та відтворити образ зі свого новорічного ранку. На архівному фото Даша позує на тлі ялинки у костюмі сніжинки. Її сукню традиційно на той час доповнювали елементи новорічної мішури.
Те ж саме з білої сукні та мішури співачка зробила і перед Новим роком 2025. За допомогою дизайнерів вона створила не лише образ сніжинки, але й підібрала відповідну позу, щоб з максимальною схожістю відтворити дитяче фото. Ба більше, навіть ялинка на зображенні майже не відрізняється від тієї, біля якої позувала маленька зірка.
У коментарях прихильники бурхливо почали обговорювати такий сюрприз від знаменитості. Вони зазначають, що ще з юних років Даша була справжньою красунею.
- З дитинства королева
- Гарнюня була і залишаєтесь красунею, зі святами
- Виросла з маленького янголятка чарівна сніжинка з гарячим серцем
Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар у кумедних костюмах станцювала новорічний танець зі своєю 10-річною донькою.
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