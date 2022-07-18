Астаф'єва продає свою річ на благодійному аукціоні в підтримку жінок на передовій

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва в тилу допомагає боротися з російськими окупантами.
Виконавиця від початку повномасштабної війни займається волонтерством.
То Даша у київських ресторанах готувала їжу для українських захисників, а нині ж активно підтримує жінок-військовослужбовиць.
Загалом, Астаф'єва вирішила продати на благодійному аукціоні свій світшот в підтримку захисниць.
Так, благодійний аукціон триватиме до 21 липня. Стартова ціна світшота Даші становить три тисячі гривень, а мінімальна ставка – 300 гривень.
"Мета аукціону - зібрати кошти для пошиття жіночої військової форми для наших захисниць на передовій", - йдеться в Instagram ведучої.
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла, з ким з російських артистів досі спілкується. Співачки вирішила підтримувати зв'язок з деякими росіянами, аби переконатися, чи досі вони підтримують Україну та адекватно розуміють ситуацію.
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