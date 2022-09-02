Астаф'єва розповіла, чим новий бойфренд підкорив її серце: "Такі моменти переживаю вперше"

Артистка Даша Астаф'єва тримає свого нового обранця в таємниці та практично нічого про нього не розповідає.

Утім, зірка вирішила поділитися, як новий бойфренд оригінально підкорив її серце. Загалом, після тяжкого розриву Даша швидко звернула увагу на іншого чоловіка. А все тому, що таких у своєму життя знаменитість ще не зустрічала.

Чоловік оригінально залицявся до Астаф'євої.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

"Не хочу сказати, що вибивають клин клином, як по класиці, але я дуже швидко звернула увагу на іншого чоловіка, який дуже неформальним чином привернув увагу до себе. Згідно мого звичного сприйняття залицянь, я думаю: "Що за дивак?" Усі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це..." А тут людина розказує: "А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавочку! Приїжджай, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я би тебе запросив", - розповіла співачка в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Даша поділилася, що багато моментів з коханим вона переживає немов вперше. Зірка навіть хвилювалась, як їхала на знайомство до його батьків. Але для виконавиця головне, що нарешті вона щаслива.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я так мало зустрічала чоловіків, які самотньо влаштовують свій побут таким затишним і красивим, куди хочеться увірватися. Увірватися зі свома двома собаками, навести там гамору... Мені вже сто років, але я такі речі роблю вперше... Їдемо знайомитися з батьками - блін, мені вже скоро на пенсію, будуть проводжати, цокатися будемо, а я оце хвилююся. Таке щось нове. Звісно, мені боляче та незручно радіти, що я така щаслива, я такі моменти переживаю вперше в житті", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, тим часом ведучий Микита Добринін та його дружина, блогерка Даша Квіткова, обвінчалися через два роки після весілля.

Читайте також: