Астаф'єва розповіла, чим новий бойфренд підкорив її серце: "Такі моменти переживаю вперше"

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва трішечки розповіла про свої нові стосунки.
Артистка Даша Астаф'єва тримає свого нового обранця в таємниці та практично нічого про нього не розповідає.
Утім, зірка вирішила поділитися, як новий бойфренд оригінально підкорив її серце. Загалом, після тяжкого розриву Даша швидко звернула увагу на іншого чоловіка. А все тому, що таких у своєму життя знаменитість ще не зустрічала.
Чоловік оригінально залицявся до Астаф'євої.
"Не хочу сказати, що вибивають клин клином, як по класиці, але я дуже швидко звернула увагу на іншого чоловіка, який дуже неформальним чином привернув увагу до себе. Згідно мого звичного сприйняття залицянь, я думаю: "Що за дивак?" Усі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це..." А тут людина розказує: "А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавочку! Приїжджай, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я би тебе запросив", - розповіла співачка в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.
Даша поділилася, що багато моментів з коханим вона переживає немов вперше. Зірка навіть хвилювалась, як їхала на знайомство до його батьків. Але для виконавиця головне, що нарешті вона щаслива.
"Я так мало зустрічала чоловіків, які самотньо влаштовують свій побут таким затишним і красивим, куди хочеться увірватися. Увірватися зі свома двома собаками, навести там гамору... Мені вже сто років, але я такі речі роблю вперше... Їдемо знайомитися з батьками - блін, мені вже скоро на пенсію, будуть проводжати, цокатися будемо, а я оце хвилююся. Таке щось нове. Звісно, мені боляче та незручно радіти, що я така щаслива, я такі моменти переживаю вперше в житті", - поділилася знаменитість.
Нагадаємо, тим часом ведучий Микита Добринін та його дружина, блогерка Даша Квіткова, обвінчалися через два роки після весілля.
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