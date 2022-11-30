Астаф'єва в обтислій сукні з пікантним декольте показала, як з Нікітюк борщ варила

Ведуча Леся Нікітюк та співачка і модель Даша Астаф'єва продемонстрували, що вони справжні господиньки.

Так, Леся стала новою гостею випуску YouTube-проєкту Даші "Такі страви", який вийде вже на Новий рік. Для святкових знімань Астаф'єва обрала обтислу зелену сукню з пікантним декольте. Вбрання артистки добре підкреслило її фігуру.

Леся Нікітюк та Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк була в обтислих джинсах та кофті з V-вирізом. Як розповіла ведуча, вони з Дашею готували для наших захисників борщ та пампушки. Відповідно, й світлини, якими Нікітюк поділилася зі знімань програми, були зроблені на тлі української страви:

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Цього року в Українському шоубізі, мало програм, концертів, прямих ефірів... Бо всі допомагають. Всі об'єднались. На фото мій борщ і пампушки Даші. Скоро на YouTube новорічний випуск "Такі Страви". P.S. Борщ одразу поїхав до наших захисників і захисниць", - прокоментувала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк потішила шанувальників новою аудіороботою. Ведуча записала для українців заспокійливу мантру з гумором на злободенну тему.

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