Астаф'єва відповіла, чи спілкується з ексNikita Кавтарадзе та чи має право виконувати пісні гурту

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва відповіла, чи підтримує спілкування з колишньою учасницею гурту Nikita Юлією Кавтарадзе.

Виконавиці разом працювали в одному проєкті від 2008 до 2011 року. Згодом Юлія покинула Nikita. Даша в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" розповіла, що після припинення співпраці вони продовжують спілкуватися. Щоправда, особисті зустрічі їхні відбуваються вкрай рідко.

"Юля іноді телефонує і пише з якимось запитаннями. Спілкуємося, але ми не бачилися вже дуже давно", - поділилася артистка.

Юлія Кавтарадзе / Фото: instagram.com/juliiakavtaradze

Астаф'єва також прокоментувала конфлікти з іншими колишніми учасницями Nikita. За словами артистки, особисто вона ні з ким не конфліктувала, а в інших дівчат виникали до неї запитання, як до лідерки. Даша наголосила, що в жіночому колективі завжди так відбувається, просто не у всіх вистачає знань, аби без непорозумінь владнати проблеми.

"У нас конфліктів не було. Нікому з дівчат я нічого поганого не зробила. Те, що в дівчат були до мене запитання, як до лідерки жіночого гурту, то я не вважаю, що це щось особливе. Звичайна історія, коли в жіночому колективі ненавидять одне одного, але треба щось робити, треба співати, треба ходити на репетиції. Просто не всім вистачало розуму це робити більш делікатним і дипломатичним шляхом, без гризні, коментарів і розпускання пліток", - наголосила артистка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

До речі, Даша Астаф'єва має право виконувати композиції гурту Nikita, адже викупила на них права. Однак під час війни артистка не може дозволити собі їх співати та не знає, чи повернеться до творчості.

"У мене є підтвердження про те, що я викупила права, щоб виконувати ці пісні", - додала Даша.

Зазначимо, Даша Астаф'єва була учасницею гурту Nikita. Вона приєдналася до проєкту 2008 року, на самому початку його створення, а покинула колектив 2017 року, адже зайнялася сольною кар'єрою.

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