Астаф'єва відповіла, у кого варто повчитися Собчак, яка звинуватила українців в "нацизмі"

Слідом за телеведучою Машею Єфросиніною до скандальної росіянки Ксенії Собчак звернулася й Даша Астаф'єва. Співачка засудила журналістку за те, що та дозволила собі називати українців "нацистами".

Астаф'єва поставила у приклад Собчак іншу відому росіянку, співачку Аллу Пугачову, яка попросила мінюст РФ визнати її "іноагентом".

"Вчись! І туди ж зайди почитай коментарі під цим постом! Коментарі українців і людей, тих, хто проти немитої операції! Шеймлять не ZARA. Шеймлять тих, хто підтримує усе це пекло", - написала співачка.

Нагадаємо, що конфлікт із Собчак розпочався після того, як російська журналістка у своєму Telegram-каналі звинуватила українців, що засудили рекламну кампанію бренду Zara з росіянкою Наталією Водняновою, у "нацизмі", а війну назвала "важкою ситуацією".

Читайте також: