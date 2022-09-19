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Астаф'єва відповіла, у кого варто повчитися Собчак, яка звинуватила українців в "нацизмі"

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Астаф'єва відповіла, у кого варто повчитися Собчак, яка звинуватила українців в "нацизмі"

Співачка Даша Астаф'єва емоційно звернулася до російської журналістки Ксенії Собчак.

Слідом за телеведучою Машею Єфросиніною до скандальної росіянки Ксенії Собчак звернулася й Даша Астаф'єва. Співачка засудила журналістку за те, що та дозволила собі називати українців "нацистами". 

Астаф'єва поставила у приклад Собчак іншу відому росіянку, співачку Аллу Пугачову, яка попросила мінюст РФ визнати її "іноагентом". 

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"Вчись! І туди ж зайди почитай коментарі під цим постом! Коментарі українців і людей, тих, хто проти немитої операції! Шеймлять не ZARA. Шеймлять тих, хто підтримує усе це пекло", - написала співачка. 

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Нагадаємо, що конфлікт із Собчак розпочався після того, як російська журналістка у своєму Telegram-каналі звинуватила українців, що засудили рекламну кампанію бренду Zara з росіянкою Наталією Водняновою, у "нацизмі", а війну назвала "важкою ситуацією".

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