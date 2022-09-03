Астаф'єва висловилась про зрадницю Тодоренко, яка вийшла на червоний хідник у Москві: "Гнида сезону"

Зрадниця Регіна Тороденко вийшла на червоний хідник у Москві, тоді як російські військові щодня вбивають українців та обстрілюють Україну, зокрема й рідну Одесу співачки.

На це спокійно не могла реагувати українська виконавиця Даша Астаф'єва. Артистка зазначила, що зрадниця Регіна перемагає у номінації "Гнида сезону".

"Рубрика "Гнида сезону", - написала у своєму Instagram Даша.

Даша Астаф'єва про Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/da_astafieva

Також про чергову витівку путіністки не став мовчати ведучий Анатолій Анатоліч. Знаменитість зазначив, що поки Регіна вихвалялась у Москві, у багатьох українських містах лунала повітряна тривога.

Також ведучий наголосив, що хідник, яким прийшлася Тодоренко, червоний від того, що там всюди кров українців, яких окупанти вбили за пів року повномасштабної війни.

Анатолій Анатоліч про Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Українка на червоному хіднику московського кінофестивалю. Цей хідник червоний від крові українців, що загинули за останні пів року. Повітряний поцілунок фотографам. Повітряна тривога українцям", - зазначив Анатоліч.

Анатолій Анатоліч про Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зазначимо, коли Росія розв'язала в Україну жахливу війну, уродженка Одеси Регіна Тодоренко вирішила мовчати про це. Коли її українські прихильники очікували від неї підтримки, співачка, яка живе в РФ, вирішила поводитися так, ніби жодної війни немає.

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