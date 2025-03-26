Астаф'єва висловилася, чи зможуть зірки-зрадники повернути колишню славу: "Готові відмазувати дупу"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва висловилася про зірок-зрадників і чи повернуть вони свою колишню славу.

З початком повномасштабної війни чимало популярних знаменитостей та народних улюбленців проявилися не найкращим чином. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Даша Астаф'єва говорить, що ікони шоубізнесу та інших галузей замість того, що підтримати країну у тяжкі часи, стали зрадниками. Особливо виконавицю обурює, що ці скандальні знаменитості ще й намагаються відбілити свою репутацію та виправдати ті чи інші вчинки на різних інтерв'ю.

"Люди не розуміють, як важливо бути тут зараз. Не буду називати імена, але ви самі бачите, як багато відомих українців, які були іконами шоубізнесу, кінематографу, просто багато галузей, де люди проявилися просто як зрадники. І вони досі готові давати інтерв'ю, відмазувати свою дупу про свої погані, страшні вчинки", - обурюється артистка.

Марічка Падалко та Даша Астаф'єва / Фото: YouTube-канал Марічка

Даша Астаф'єва припускає, що зрадники фізично ще зможуть приїхати до України. Що ж стосується повернення колишньої слави, то виконавиця сподівається, що українці зроблять правильний вибір. За спостереженнями співачки, нині з'явилося чимало нових талановитих та цікавих митців. Астаф'єва вважається, що старе зникає, а нове народжується.

"Я вважаю, що вони можуть фізично повернутися. Я радію, що наша культура змінюється, і що зараз ті точкові вибухи дійсно талановитих митців, талановитих людей, цікавих, важливих. Так, напевно, має і бути. Щось повинно померти, а щось народитись. І я дуже закликаю українців - думати про свій вибір", - говорить артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розсекретила, чим її підкорив коханий. Також артистка поділилася, які в неї склалися стосунки з його сім'єю.

Читайте також: