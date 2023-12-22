Астаф'єва вперше розповіла, де зустріла свого коханого, і здивувала їхньою різницею у віці

Українська співачка Даша Астаф'єва привідкрила подробиці свого особистого життя.

На початку цього року артистка поділилася, що зустріла нове кохання, втім, оберігає ці стосунки від сторонніх очей. Раніше Даша казала, що коханий написав їй у соцмережах і тоді все закрутилося.

Так, у YouTube-проєкті Раміни Есхакзай "30+" вона розповіла деталі їхньої зустрічі з обранцем.

За словами Астаф'євої, вона почала ходити до спортзали. Там тренери звернули увагу співачки на хлопця, який за нею постійно спостерігав. А згодом цей чоловік написав зірці в Instagram і запросив на оригінальне побачення, від якого Даша не змогла відмовитися.

"Мені почали тренери казати: "На тебе дивиться один хлопець, він такий класний". Я кажу: "Він як із Верховної Ради". І тут він мені пише в Instagram: "Доброго вечора. Може, кудись сходимо?". Я відповідаю: "І куди ми сходимо?”, а він каже: "На тверк". І я розумію, що це перша людина, яка мене так креативно запрошує. Я сходила і ніколи про цей тверк не пожалкую", – розповіла Астаф'єва.

Даша Астаф'єва показує коханого на фото лише частково / Фото: instagram.com/da_astafieva

Раніше Даша казала, що коханий молодший від неї. Втім, зараз артистка зізналася, що різниця у віці в них чимала.

"Зустрічатися з молодшим хлопцем – це новий шар гумору. У мене всі друзі старші, вони кажуть, так ти на випускному могла тримати свого новонародженого бойфренда", – пожартувала Даша.

Зізналася Даша й у тому, що на перших побаченнях соромилася їсти у присутності свого коханого.

"Я соромилася ходити до спортзали, мені щороку дарували абонемент, він просто лежав. Я розуміла, що боюся людей, для мене піти до спортзалу – це як виклик собі. Я до 35 років не вміла присідати, підтягуватися, прес качати. Тим більше, ще більше боялася, що хтось побачить. Зараз мені хлопець каже: "Чому ти не їла на перших побаченнях?" Тому що мені було так соромно, що людина побачить, як я їм. Тому що коли я бачу, як людина їсть, і мені не подобається, то я не можу з нею навіть цілуватися. Але коли це твоя людина, тобі нічого соромитися, і ти до всього звикаєш", –- прокоментувала артистка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва ділилася, як її змінили нові стосунки, і розповіла про спільну роботу з коханим.

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