Астаф'єва захопила рідкісним фото з мамою і здивувала, який вигляд мала зі стрижкою "під хлопчика"

Знаменитість пригадала, якою була у дитинстві.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вперше за тривалий час поділилася знімком зі своєю мамою, а також показала себе у дитинстві.
До слова, у фотоблогу знаменитість поспілкувалася з прихильниками. Вони ж, своєю чергою, запримітили, що давно не було знімків її мами. Тож, Даша опублікувала фото з рідною людиною. На знімку вони саме насолоджувалися відпочинком і оздоровлювалися.
Також Астаф'єва пригадала, яким було її дитинство. Тоді співачка стриглася "під хлопчика". Даша на архівних фото показала, який саме тоді вигляд мала. До речі, у дитинстві артистка полюбляла грати в компанії хлопців, тому була ще тою шибайголовою.
"Дуже любила грати з хлопцями: творити, витворяти, лупити і самій іноді вигрібати. Вважаю, що можливість мати справжнє, живе і насичене різними подіями і досвідом дитинство готує нас до цікавого життя! Я завжди одразу бачу тих, хто зростав на диванчику, і тих, хто заїхав у доросле життя на мотоциклі без шолома у колясці", - поділилася Даша.
Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос вперше за тривалий час показала свою маму. Виконавиця неабияк здивувала молодим виглядом рідної людини.
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