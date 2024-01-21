Астаф'єва захопила рідкісним фото з мамою і здивувала, який вигляд мала зі стрижкою "під хлопчика"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вперше за тривалий час поділилася знімком зі своєю мамою, а також показала себе у дитинстві.

До слова, у фотоблогу знаменитість поспілкувалася з прихильниками. Вони ж, своєю чергою, запримітили, що давно не було знімків її мами. Тож, Даша опублікувала фото з рідною людиною. На знімку вони саме насолоджувалися відпочинком і оздоровлювалися.

Даша Астаф'єва з мамою / Фото: instagram.com/da_astafieva

Також Астаф'єва пригадала, яким було її дитинство. Тоді співачка стриглася "під хлопчика". Даша на архівних фото показала, який саме тоді вигляд мала. До речі, у дитинстві артистка полюбляла грати в компанії хлопців, тому була ще тою шибайголовою.

"Дуже любила грати з хлопцями: творити, витворяти, лупити і самій іноді вигрібати. Вважаю, що можливість мати справжнє, живе і насичене різними подіями і досвідом дитинство готує нас до цікавого життя! Я завжди одразу бачу тих, хто зростав на диванчику, і тих, хто заїхав у доросле життя на мотоциклі без шолома у колясці", - поділилася Даша.

Даша Астаф'єва в дитинстві / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос вперше за тривалий час показала свою маму. Виконавиця неабияк здивувала молодим виглядом рідної людини.

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