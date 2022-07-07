Астаф'єва жорстко висловилася про тих, хто показує під час війни "красиве життя" у соцмережах

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва розповіла, що вона думає про людей, які під час війни в Україні демонструють своє "спокійне та красиве життя".

Даша говорить, що не поділяє такого. На думку акторки, демонструвати своє безтурботне життя нині не на часі.

Як зізналася знаменитість, серед її знайомих є дівчинка, яка публікувала свій відпочинок в Instagram. Дашу це обурило, і вона намагалася їй пояснити, чому робити так не варто.

"Мені не дає спокою одна ситуація з моєю знайомою. Вона щось там виклала, а я кажу: "Як ти можеш таке викладати? У тебе мама досі в Україні живе у підвалі, а ти куриш кальян і п'єш шампанське". А вона мені: "А нічого, що я закрила збір і провела благодійний концерт?". Нічого, я тільки що прийшла з "картоплі", насмажила картоплі собі вдома, п'ю шампанське. Але я це не публікую", - розповіла Даша в інтерв'ю на YouTube-каналі "Гончарова".

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Сама ж Астаф’єва цього не робить. На думку співачка, українці мають бути солідарними з тими, хто постраждав від війни.

"Ти повинна бути солідарна з тими людьми, яких ґвалтують, яких вбивають, у яких немає рук, щоб тримати те ж шампанське. Ти не повинна це викладати в stories, бл*ха", - додала Даша.

Читайте також: