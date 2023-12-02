Астаф'єва зі сльозами на очах розповіла, як вбили її собаку і чи понесла ветклініка відповідальність

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла, як втратила свого собаку через недбалість ветеринарів і чи понесла ветклініка відповідальність за скоєне.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість поділилася, що довіряла персоналу ветлікарні, адже власниками закладу були її приятелі. Даша вірила, що вони знаються на своєму ділі та добре лікують тварин, тож шість років була клієнткою ветклініки.

Собака Даші Астаф'євої / Фото: instagram.com/da_astafieva

"На жаль, ця війна, це моя особиста війна, як і моя особиста драма. Помилка моя в тому, що я довірилась і опиралась більш на людське ставлення, як мені здавалось. З ветеринарами, які доглядали наших собак шість років, в мене були дружні стосунки, в нас було дуже багато спільних знайомих", - поділилася Даша.

Після цієї сумної історії Астаф'єва перевела свого другого собаку до іншої ветлікарні. Виявилося, що у попередній песика взагалі не лікували. У чотирилапого теж були проблеми зі здоров'ям, що йому довелося терміново зробити операцію.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка згодом зрозуміла, у ветлікарні її знайомих лікували тваринок так, як їм це було вигідно. Вони радили корм, який у них продається, та назначали їхні власні ліки.

"Коли ми перевели іншого собаку до другої ветклініки, нам сказали, чи ви взагалі були у ветклініці. Тобто є місце, де собаку ніколи не лікували. Їм зручно було переводити собаку на корм, який у них продається, на таблетки, які в них продаються. Собаку не доглядали і не лікували. Зараз ми прооперували терміново другого собаку отакою жахливою ціною, що перший пес помер. Ми довіряли, слухали цих лікарів", - розповіла співачка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Виконавиця говорить, що наразі ветклініка, де вбили її собаку, зачинена частково. Вони звільнили весь персонал, а працюють лише з певними клієнтами.

"Вони прикрили клініку. Вони працюють тихенько для своїх. Звільнили весь персонал, який, я гадаю, незаконно був влаштований на роботу. Я не знаю, як вони живуть. Вони мене просто заблокували і далі продовжують якось жити", - поділилася артистка.

Даша розповіла, що не почула жодних вибачень ані від ветлікарів, ані від власників закладу, які вбили її собаку. Натомість виконавицю лише заблокували у соцмережах.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Нас заблокували і нам ніхто нічого не хотів пояснювати. Я сподіваюся, що відповідні органи і системи почують. Я наважилася записати відео через два тижні після того, як не стало мого Чічіко. Дуже багато людей мені написали...Наразі понад 40 випадків, що вбили так само", - зазначила знаменитість.

Коли Даша Астаф'єва розповідала про свого померлого собаку, то не могла стримати сліз. Співачка зізналась, що хатні улюбленці були частиною її сім'ї. Коли співачці було самотньо, вони заповнили собою порожнечу. Тож смерть чотирилапого просто вибила артистку з колії. Хоч минуло вже понад два місяці, виконавиця досі не може оговтатися від втрати.

Даша Астаф'єва / Фото: скриншот з відео

"Звичайно, вся ця історія з Чічіко мене вибила просто з життя. Я понад місяць нічим не займаюся. Я просто лежу, читаю, виходжу і сиджу на лавочці, у мене життя, як у 90-річної людини. Це дуже велика місія у собаки – замінити тобі весь Всесвіт і підтримувати завжди. Як кожен власник тварини я розуміла, що колись його не стане. Я завжди намагалася бути для нього дбайливою і уважною. Навіть коли почалася війна, мій найбільш страх був, що зроблять шкоду Чічі і Луні. Вони за мною бігали, я навіть спала з ними. Зараз, після того, як Чічі не стало, я не можу змиритися, нічого мені не допомагає", - поділилася артистка.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва в середині вересня поділилася сумною історією, що її собаку вбили у ветклініці. Чотирилапому стало зле, тож співачка відвезла його до ветлікарні. Виконавицю запевнили, що песика врятують і з ним все буде добре. Навіть ввечері їй надсилали відео, де показували, що собака почувається краще. Вже наступного ранку артистці зателефонували і сказали, що її тваринка помирає. Даші так і не пояснили причину, ба більше, у неї склалося враження, ніби чотирилапого навіть не намагалися врятувати.

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