Астаф'єва звернулася до росіян, показавши фото звільненого з полону "азовця": "Ніх*я ми не братній народ!"

Співачка Даша Астаф'єва показала порівняння світлин українських та російських солдат після полону.

Світлини звільнених з полону бійців полку "Азов" стали шоком для усього світу. Однією з таких фото на своїй сторінці в Instagram поділилася співачка Даша Астаф'єва.

Виконавиця наочно показала, як виглядають українські військові після російського полону та солдати РФ, яких начебто "били та морили голодом в Україні".

Сторіз Даши Астаф'євої / Фото: instagram.com/da_astafieva

На тлін світлин співачка звернулася до своїх підписників у Росії, як продовжують вірити путінській пропаганді.

"Російські підписники це вам! Ніх*я ми не братній народ! У чорному пакеті я бачила таких братів!" - написала Астаф'єва.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва звернулася до російської журналістки Ксенії Собчак, яка звинуватила українців у "нацизмі". Українська артистка порадила скандальній росіянці взяти приклад з іншої її співвітчизниці.

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