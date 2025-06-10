Атака на Київ: Кошмал під звуки вибухів годувала маля, а Мірошниченко назвала ніч найстрашнішою

Анна Кошмал та Інна Мірошниченко

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Країна-агресорка Росія у ніч проти 10 червня масовано обстріляла Україну. Ворог атакував балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.

Під прицілом опинилася й столиця Київ. На жаль, руйнувань не вдалося уникнути. Від уламків у семи районах Києва є різні пошкодження: житлові будинки, нежитлові приміщення, будівлі офісів, автомобілі.

Українські знаменитості відреагували на черговий злочин російських окупантів. Зірки ділилися, як пережили жахливу ніч.

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Анна Кошмал

Акторка прокидалася посеред ночі. Під звуки вибухів годувала 3-місячну донечку. Артистка порадила, попри тяжку ніч, по можливості намагатися берегти себе: відіспатися, відволіктися від новин та перепочити.

"Зранку весь Київ задимлений, нема чим дихати…Яка жахлива ніч…Кормлю малечу вночі, а по місту стрілянина, балістика, вибухи, постійне жужання, яке наближається…Я вже бачу наші відходняки…Люди, бережіть себе та близьких, відсипаємося за можливості, видихаємо, йдемо на пробіжку, йогу, пілатес, добре їмо і турбуємося про себе та інших", - написала артистка.

Допис Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Інна Мірошниченко

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Адвокатка говорить, що ніч була однією з найстрашніших. На ранок сім'я Мірошниченків стомлена та змучена, однак збирається з силами, аби розпочати новий день.

"Ніч була чи не найстрашніша. Сумно, що щомісяця я кажу ці слова. Ніби немає межі. Все страшніше та страшніше. Але на ранок змучені, сонні та йдемо в новий день з болем в спині від сну на підлозі", - поділилася Інна.

Діти Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Анна Саліванчук

Акторка розповіла про наслідки обстрілу Києва. Знаменитість також зазначила, що щоразу після таких масованих атак здається, що жахливіше вже немає куди, однак Росія показує, що спроможна й на гірше.

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"Ніч у Києві 10 червня…Постраждали 8 районів з 10. Щоразу здається, що так гучно ще не було і цієї ночі ще гучніше", - поділилася акторка.

Допис Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Вікторія Маремуха

"Сьогодні (10 червня – прим. ред.) була ще одна з тих сотень ночей в Україні, які хочеться забути, але неможливо. Ніколи вже їх не забуду. Закутавши сина в ковдру, ми швидко спустилися в укриття. Я закривала йому вушка руками, щоб не чув цих жахливих звуків – сирени, вибухів, "Шахедів", цього нелюдського безумства. Прикривала його своїм тілом – на всяк випадок. І молилася, щоб цього випадку не сталося. Я відчувала, як у мені одночасно вирує страх, безсилля і шалене бажання захистити, а ще ненависть до тих, хто це вчиняє з нами. Так несправедливо. Так нечесно. Скільки ще таких ночей має пережити Україна, аби світ нарешті побачив, що це не війна за території – це війна проти самого нашого існування", - написала блогерка.

Син Вікторії Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Катерина Тишкевич

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Акторка під час масованого обстрілу провела ніч в укритті. Знаменитість подякувала силам ППО та військовим за щоденний захист.

"Знову ночівля в укритті. Дякуємо силам ППО та всім захисникам", - написала артистка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Аліна Шаманська

Блогерка разом із сином провела ніч в укритті. Знаменитість наголосила, що під час повітряної тривоги треба не забувати про безпеку.

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"Безпека попри все! Як ви? Спускаємося в укриття", - ділилася блогерка.

Аліна Шаманська з сином / © instagram.com/shamankaa

Даша Квіткова

Блогерка також разом із сином ховалася в укритті від вибухів. Знаменитість зазначила, що Україна пережила чергову страшну ніч. Даша Квіткова також наголосила, що треба берегти одне одного та не нехтувати своєю безпекою.

"Друзі, бережіть себе, перебувайте в укриттях. Ще одна страшна ніч для України, бережіть одне одного! А зранку люди заживуть своє життя і будуть продовжувати попри все. Незламні люди незламної країни", - зазначила блогерка.

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Даша Квіткова з сином / © instagram.com/kvittkova

Обстріл України у ніч проти 10 червня – що відомо

Росія масовано обстріляла Україну. Країна-агресорка випустила 315 ударних безпілотників, серед яких понад 250 "Шахедів", дві балістичні ракети та п'ять крилатих.

У Києві через уламки зафіксовано руйнування у восьми районах. Тим часом в Одесі ворожий дрон поцілив по пологовому будинку. Станом на дев'яту ранку відомо про двох загиблих та дев'ятьох постраждалих.