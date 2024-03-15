Атака на Одесу: відомий співак втратив рідну людину, а Могилевська зі сльозами закликала допомогти

У п'ятницю, 15 березня, російські терористи завдали підступного подвійного удару ракетами по Одесі.

Ворожий снаряд поцілив у цивільну інфраструктуру. Станом на вечір 15 березня загинуло 20 мирних мешканців, серед яких є рятувальники. Загалом постраждало 73 людини, з яких 9 – співробітники ДСНС. Наразі продовжуються пошуки людей під завалами й ліквідовуються наслідки трагедії.

Українські зірки вже відреагували на злочини російських вбивць, надали розголосу трагедії та висловили співчуття. До того ж закликали допомагати постраждалим.

Melovin

Український співак вийшов на зв'язок з шанувальниками, щоб повідомити сумну звістку. На жаль, внаслідок ворожого удару він втратив рідну людину.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

"Сьогодні в результаті ранкового обстрілу Одеси 16 людей були вбиті росією, ще 73 – поранені. Щойно дізнався, що серед загиблих є мої рідні", - написав англійською артист у сторіз.

Наталка Карпа

Співачка висловила свою ненависть до ворогів і розповіла про втрату знайомого в Одесі, який боронив Україну в лавах ЗСУ. За словами зірки, вони іноді бачилися із захисником на днях народженнях чи в потязі й багато говорили.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

Тетяна Літвінова

Кулінарна експертка, яка є родом з Одеси, не змогла стримати сліз від кількості жертв і висловила всім щирі співчуття. І запевнила, що з її мамою, на щастя, все гаразд.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

"Моя Одеса. Знову. Кількість жертв просто жахлива. Мої співчуття рідних загиблих, а також всім, хто постраждав сьогодні. Маємо надію, що можливо, сьогодні буде спокійна ніч. Моя матуся в нормі – всі, хто запитує, відповідаю одразу", - зазначила знаменитість.

Наталія Могилевська

Співачка записала окреме відозвернення для своїх шанувальників і оголосила про відкриття надважливого збору для двох лікарень, в яких опинилися постраждалі одесити. Зірка терміново закликала всіх долучитися, зробити донат й забезпечити медзаклади необхідними медикаментами.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

"Сьогодні в Одесі сталася жахлива трагедія. До мене звернулися волонтери, яких я особисто знаю протягом 10 років, я їм довіряю. Постраждалі в Одесі потребують величезної допомоги. Конкретні дві лікарні, де опинилися поранені. Вони терміново потребують медикаментів, тому ми відкриваємо збір", - наголосила артистка.

Руслана

Співачка висловила свої співчуття родинам загиблих і закликала долучатися до донорства крові.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

Даша Астаф'єва

"Черговий теракт у Одесі від підокраїни сусіда... Сподіваюсь, колись настане момент, і всі до одного, і загарбники, і ті, що відсиджуються, відповідатимуть до кінця існування недонації. Мої співчуття постраждалим та подяка всім, хто рятує та бореться проти суцільного зла", - емоційно відреагувала артистка.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

Андрій Бєдняков

"АдЕса-мама", – завжди чув від них. Але в них у крові напитися й бити своїх мам. Одесо, мої щирі співчуття. Одесити, здавайте кров. Допомагайте одне одному. Зараз як ніколи хочу до вас", - закликав шоумен.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

KOLA

"Ріки крові... Коли вже нажреться той диявол? Коли світ вже щось зробить, а не просто буде балакати? Коли ж ви нажретеся! Іроди! Коли світ відреагує?", - в розпачі написала артистка.

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

Зірки відреагували на ракетні обстріли росіянами Одеси 15 березня

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