Атака на Одесу: відомий співак втратив рідну людину, а Могилевська зі сльозами закликала допомогти

Зірки відреагували на черговий злочин окупантів.
У п'ятницю, 15 березня, російські терористи завдали підступного подвійного удару ракетами по Одесі.
Ворожий снаряд поцілив у цивільну інфраструктуру. Станом на вечір 15 березня загинуло 20 мирних мешканців, серед яких є рятувальники. Загалом постраждало 73 людини, з яких 9 – співробітники ДСНС. Наразі продовжуються пошуки людей під завалами й ліквідовуються наслідки трагедії.
Українські зірки вже відреагували на злочини російських вбивць, надали розголосу трагедії та висловили співчуття. До того ж закликали допомагати постраждалим.
Melovin
Український співак вийшов на зв'язок з шанувальниками, щоб повідомити сумну звістку. На жаль, внаслідок ворожого удару він втратив рідну людину.
"Сьогодні в результаті ранкового обстрілу Одеси 16 людей були вбиті росією, ще 73 – поранені. Щойно дізнався, що серед загиблих є мої рідні", - написав англійською артист у сторіз.
Наталка Карпа
Співачка висловила свою ненависть до ворогів і розповіла про втрату знайомого в Одесі, який боронив Україну в лавах ЗСУ. За словами зірки, вони іноді бачилися із захисником на днях народженнях чи в потязі й багато говорили.
Тетяна Літвінова
Кулінарна експертка, яка є родом з Одеси, не змогла стримати сліз від кількості жертв і висловила всім щирі співчуття. І запевнила, що з її мамою, на щастя, все гаразд.
"Моя Одеса. Знову. Кількість жертв просто жахлива. Мої співчуття рідних загиблих, а також всім, хто постраждав сьогодні. Маємо надію, що можливо, сьогодні буде спокійна ніч. Моя матуся в нормі – всі, хто запитує, відповідаю одразу", - зазначила знаменитість.
Наталія Могилевська
Співачка записала окреме відозвернення для своїх шанувальників і оголосила про відкриття надважливого збору для двох лікарень, в яких опинилися постраждалі одесити. Зірка терміново закликала всіх долучитися, зробити донат й забезпечити медзаклади необхідними медикаментами.
"Сьогодні в Одесі сталася жахлива трагедія. До мене звернулися волонтери, яких я особисто знаю протягом 10 років, я їм довіряю. Постраждалі в Одесі потребують величезної допомоги. Конкретні дві лікарні, де опинилися поранені. Вони терміново потребують медикаментів, тому ми відкриваємо збір", - наголосила артистка.
Руслана
Співачка висловила свої співчуття родинам загиблих і закликала долучатися до донорства крові.
Даша Астаф'єва
"Черговий теракт у Одесі від підокраїни сусіда... Сподіваюсь, колись настане момент, і всі до одного, і загарбники, і ті, що відсиджуються, відповідатимуть до кінця існування недонації. Мої співчуття постраждалим та подяка всім, хто рятує та бореться проти суцільного зла", - емоційно відреагувала артистка.
Андрій Бєдняков
"АдЕса-мама", – завжди чув від них. Але в них у крові напитися й бити своїх мам. Одесо, мої щирі співчуття. Одесити, здавайте кров. Допомагайте одне одному. Зараз як ніколи хочу до вас", - закликав шоумен.
KOLA
"Ріки крові... Коли вже нажреться той диявол? Коли світ вже щось зробить, а не просто буде балакати? Коли ж ви нажретеся! Іроди! Коли світ відреагує?", - в розпачі написала артистка.
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