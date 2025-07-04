Атака РФ на Київ: Нікітюк розповіла, як з сином рятується від смогу, а Дорофєєва показалася в укритті

Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, наслідки обстрілу

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У ніч проти 4 липня російські війська завдали масованого удару по Україні та викликали чимало трагічних наслідків.

Так, вночі й під ранок Росія випустила по Україні 550 засобів повітряного нападу. ППО знищила 478 з них, однак Київ зазнав значних руйнувань. Пошкоджено житлові будинки, лікарні, школи та транспорт. Станом на ранок 4 липня відомо, що у столиці постраждали 23 людини, з них 14 госпіталізовано — про це повідомив мер Віталій Кличко.

Українські зірки емоційно відреагували на наслідки жахливого обстрілу та показали, як з найріднішими ховалися в укриттях.

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Леся Нікітюк

"Страшна ніч. Ранкове чорне небо після обстрілів. Київ. Зараз видно і чутно смог. Ми не відкриваємо вікна і ввімкнули очищувач", — поділилася ведуча, яка нещодавно народила первістка.

Леся Нікітюк відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Анна Саліванчук

"Мої діти тремтіли від страху. Це була одна з найгірших ночей за весь час війни – сотні російських БПЛА і балістичних ракет атакували Київ", — обурено написала акторка.

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Анна Саліванчук відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Надя Дорофєєва

Співачка показала свій "звичний нічний пейзаж" з укриття.

Надя Дорофєєва відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Наталія Могилевська

Артистка підтримала Київ ще вночі лаконічним сторіз.

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Наталія Могилевська відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Лілія Ребрик

"Ось який вигляд має Київ на світанку після того, як терористична країна обстріляла сплячих мирних жителів дронами, крилатими ракетами та балістичними ракетами", — показала іноземній аудиторії зірка.

Лілія Ребрик відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Григорій Решетнік

"Деменція – серйозна хвороба, а коли вона розвивається у двох одночасно – це просто біда. Тримаймося, рідні", — відреагував ведучий.

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Григорій Решетнік відреагував на обстріл Києва 4 липня

Ольга Сумська

"Жахіття. Київ", — підписала кадри з наслідками ворожих влучань по місту акторка.

Ольга Сумська відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Маша Єфросиніна

Щойно ведуча повернулася з відпустки, як опинилася з сином Сашком у метро.

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Маша Єфросиніна з сином

Олена Мозгова

Продюсерка показала, як з донечкою Соломією ховалася в облаштованому укритті.

Олена Мозгова з донькою в укритті

Тімур Мірошниченко

"Як би важко не було, тримайтесь!", — підписав кадри виду зі своєї квартири шоумен.

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Тімур Мірошниченко відреагував на обстріл Києва 4 липня

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов прокоментував дії свого колеги В'ячеслава Соломки, який під час війни хизується відпочинком.