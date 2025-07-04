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Атака РФ на Київ: Нікітюк розповіла, як з сином рятується від смогу, а Дорофєєва показалася в укритті
Зірки показали наслідки терору й обурено висловилися про російський злочин.
У ніч проти 4 липня російські війська завдали масованого удару по Україні та викликали чимало трагічних наслідків.
Так, вночі й під ранок Росія випустила по Україні 550 засобів повітряного нападу. ППО знищила 478 з них, однак Київ зазнав значних руйнувань. Пошкоджено житлові будинки, лікарні, школи та транспорт. Станом на ранок 4 липня відомо, що у столиці постраждали 23 людини, з них 14 госпіталізовано — про це повідомив мер Віталій Кличко.
Українські зірки емоційно відреагували на наслідки жахливого обстрілу та показали, як з найріднішими ховалися в укриттях.
Леся Нікітюк
"Страшна ніч. Ранкове чорне небо після обстрілів. Київ. Зараз видно і чутно смог. Ми не відкриваємо вікна і ввімкнули очищувач", — поділилася ведуча, яка нещодавно народила первістка.
Анна Саліванчук
"Мої діти тремтіли від страху. Це була одна з найгірших ночей за весь час війни – сотні російських БПЛА і балістичних ракет атакували Київ", — обурено написала акторка.
Надя Дорофєєва
Співачка показала свій "звичний нічний пейзаж" з укриття.
Наталія Могилевська
Артистка підтримала Київ ще вночі лаконічним сторіз.
Лілія Ребрик
"Ось який вигляд має Київ на світанку після того, як терористична країна обстріляла сплячих мирних жителів дронами, крилатими ракетами та балістичними ракетами", — показала іноземній аудиторії зірка.
Григорій Решетнік
"Деменція – серйозна хвороба, а коли вона розвивається у двох одночасно – це просто біда. Тримаймося, рідні", — відреагував ведучий.
Ольга Сумська
"Жахіття. Київ", — підписала кадри з наслідками ворожих влучань по місту акторка.
Маша Єфросиніна
Щойно ведуча повернулася з відпустки, як опинилася з сином Сашком у метро.
Олена Мозгова
Продюсерка показала, як з донечкою Соломією ховалася в облаштованому укритті.
Тімур Мірошниченко
"Як би важко не було, тримайтесь!", — підписав кадри виду зі своєї квартири шоумен.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов прокоментував дії свого колеги В'ячеслава Соломки, який під час війни хизується відпочинком.