ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
7797
Час на прочитання
2 хв

Атака РФ на Київ: Нікітюк розповіла, як з сином рятується від смогу, а Дорофєєва показалася в укритті

Зірки показали наслідки терору й обурено висловилися про російський злочин.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, наслідки обстрілу

Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, наслідки обстрілу

У ніч проти 4 липня російські війська завдали масованого удару по Україні та викликали чимало трагічних наслідків.  

Так, вночі й під ранок Росія випустила по Україні 550 засобів повітряного нападу. ППО знищила 478 з них, однак Київ зазнав значних руйнувань. Пошкоджено житлові будинки, лікарні, школи та транспорт. Станом на ранок 4 липня відомо, що у столиці постраждали 23 людини, з них 14 госпіталізовано — про це повідомив мер Віталій Кличко.

Українські зірки емоційно відреагували на наслідки жахливого обстрілу та показали, як з найріднішими ховалися в укриттях.

Леся Нікітюк

"Страшна ніч. Ранкове чорне небо після обстрілів. Київ. Зараз видно і чутно смог. Ми не відкриваємо вікна і ввімкнули очищувач", — поділилася ведуча, яка нещодавно народила первістка.

Леся Нікітюк відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Леся Нікітюк відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Анна Саліванчук

"Мої діти тремтіли від страху. Це була одна з найгірших ночей за весь час війни – сотні російських БПЛА і балістичних ракет атакували Київ", — обурено написала акторка.

Анна Саліванчук відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Анна Саліванчук відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Надя Дорофєєва

Співачка показала свій "звичний нічний пейзаж" з укриття.

Надя Дорофєєва відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Надя Дорофєєва відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Наталія Могилевська

Артистка підтримала Київ ще вночі лаконічним сторіз.

Наталія Могилевська відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Наталія Могилевська відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Лілія Ребрик

"Ось який вигляд має Київ на світанку після того, як терористична країна обстріляла сплячих мирних жителів дронами, крилатими ракетами та балістичними ракетами", — показала іноземній аудиторії зірка.

Лілія Ребрик відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Лілія Ребрик відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Григорій Решетнік

"Деменція – серйозна хвороба, а коли вона розвивається у двох одночасно – це просто біда. Тримаймося, рідні", — відреагував ведучий.

Григорій Решетнік відреагував на обстріл Києва 4 липня

Григорій Решетнік відреагував на обстріл Києва 4 липня

Ольга Сумська

"Жахіття. Київ", — підписала кадри з наслідками ворожих влучань по місту акторка.

Ольга Сумська відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Ольга Сумська відреагувала на обстріл Києва 4 липня

Маша Єфросиніна

Щойно ведуча повернулася з відпустки, як опинилася з сином Сашком у метро.

Маша Єфросиніна з сином

Маша Єфросиніна з сином

Олена Мозгова

Продюсерка показала, як з донечкою Соломією ховалася в облаштованому укритті.

Олена Мозгова з донькою в укритті

Олена Мозгова з донькою в укритті

Тімур Мірошниченко

"Як би важко не було, тримайтесь!", — підписав кадри виду зі своєї квартири шоумен.

Тімур Мірошниченко відреагував на обстріл Києва 4 липня

Тімур Мірошниченко відреагував на обстріл Києва 4 липня

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов прокоментував дії свого колеги В'ячеслава Соломки, який під час війни хизується відпочинком.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie