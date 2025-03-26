Atlas Festival-2025: стало відоме ім'я першого хедлайнера

На сцені фестивалю виступить популярний український гурт, який, до речі, цьогоріч святкує 20-річчя музичної діяльності.

Нарешті стало відоме ім'я першого хедлайнера Atlas Festival-2025, який відбудеться вже в липні.

Свою участь у фестивалі підтвердив колектив "Бумбокс", який, до речі, цьогоріч влітку святкує 20-річчя музичної діяльності. Гурт вже другий рік поспіль стає хедлайнером Atlas Festival. Поціновувачі "Бумбокс" зможуть не лише насолодитися живим виступом музикантів, а й допомогти зібрати 100 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Також стало відомо, хто ще з українських артистів потішить своїми номерами на сцені Atlas Festival. Зокрема, вперше на фестивалі виступить літературно-музичне об'єднання, що переосмислює українську історію та життя діячів – МУР.

Окрім того, пролунають проникливі "Хризантеми" колективу "Анастимоза", що стали офіційним саундтреком другої частини "S.T.A.L.K.E.R". Також гості фестивалю зможуть насолодитися хітами у виконанні рок-гурту О.Torvald.

Лідер О.Torvald Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

На сцену Atlas повернеться український співак YAKTAK, який торік здивував несподіваним дуетом на сцені зі Святославом Вакарчуком, після чого вони випустили свій дебютний спільний сингл "На нічному небі".

Анонс інших хедлайнерів ювілейного 10-го Atlas Festival організатори оголосять вже незабаром.

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