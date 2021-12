Atlas Weekend 2022: легендарна Apocalyptica виступить на фестивалі у Києві

Гурт представить новий студійний альбом.

Фінський віолончельний метал колектив Apocalyptica повертається до Києва з презентацією свого 9-го студійного альбому "Cell-0". Цього разу вони виступлять на київському ВДНГ у рамках фестивалю Atlas Weekend 2022.

"Cell-0 являє собою ядро всього. Для нас це частинка, яка символізує суть усього. Тобто звідки все починається і де все закінчується...", - розповідає Ейкка Топпінен.

Їхній дебютний альбом Plays Metallica by Four Cellos, який було випущено 1996 року і складався з каверів на гурт Metallica, приніс їм першу популярність і визнання. Відтоді вони змогли поспівпрацювати з такими музикантами як Дейв Ломбардо зі Slayer, Тілль Ліндеманн з Rammstein, симфонічним оркестром Лахті.

Apocalyptica

Це не перший візит гурту до України, проте музиканти і організатори обіцяють, що він не буде схожим на інші. Цього разу на українців чекає гучне інструментальне шоу, підсилене справжньою фестивальною атмосферою.

Нагадаємо, що цього року фестиваль Atlas Weekend відбудеться від 6 по 10 липня, на київському ВДНГ. Серед вже анонсованих артистів Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, YUNGBLUD, Two Door Cinema Club, Within Temptation та інші. Квитки можна придбати на офіційному сайті фестивалю.

