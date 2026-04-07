Ауріка Ротару вперше висловилася про смерть директора і його останній день у реанімації

Зірка розповіла про останні візити до Ігоря Лахіна в реанімації.

Ауріка Ротару й Ігор Лахін

Українська співачка Ауріка Ротару вперше відверто розповіла про смерть свого директора Ігоря Лахіна та пригадала його останні дні в лікарні.

Артистка зізналася, що до останнього вірила у диво й особисто навідувалася до нього в реанімацію. За її словами, чоловік тривалий час боровся з хворобою, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Як поділилася Ротару, востаннє вона бачила Лахіна 7 березня — тоді він ще був притомний, і вони змогли поспілкуватися. Втім уже наступного дня стан різко погіршився: його підключили до апарату штучної вентиляції легень, і більше він не отямився. Співачка з болем згадує, що всі докладали багато зусиль для порятунку, але, на жаль, Ігор у віці 43 років пішов із життя.

Ігор Лахін і Ауріка Ротару

«Я була у нього 7 березня. Він був в реанімації, мене туди ще пускали. Я з ним поспілкувалася, посиділа. Сказала, що прийду 9 березня. І коли прийшла, він в реанімації, його вже інтубували (введення спеціальної трубки через рот або ніс у трахею — прим. ред.). Він вже спав: мене не бачив, не чув. І все. В такому стані він і помер. Я постійно, кожен день була у нього. Спілкувалася з лікарями. Ми намагалися робити все. Але, на жаль», — із сумом поділилась Ауріка Ротару в коментарі blik.ua.

До слова, відомо, що за життя Ігор переніс чотири операції. Спочатку чоловік у важкому стані перебував під наглядом лікарів в медзакладі на Дніпропетровщині. А через місяць його перевезли до Києва, де він провів останні дні життя.

Прощання з Ігорем Лахіним відбулося 17 березня в Києві на Байковому кладовищі. Організацією церемонії займалася сама артистка разом із близькими покійного. Наразі Ротару зізнається, що ще не готова думати про пошук нового директора, і додає, що це надзвичайно складне завдання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про раптову смерть 57-річного соліста Національної опери України, заслуженого артиста України Петра Приймака.

