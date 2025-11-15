ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Ауріка Ротару вперше за тривалий час показалася з родиною: хто ще завітав на показ "Вартових Різдва"

Під час прем’єри нового фільму пролунала нова пісня від Тіни Кароль та була відчутна справжня зимова магія.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ауріка Ротару, фільм "Вартові Різдва"

Ауріка Ротару, фільм "Вартові Різдва"

Українська різдвяна комедія «Вартові Різдва» зібрала повний зал на прем’єрі у Києві, перетворивши листопадовий вечір на атмосферне зимове свято з гумором, музикою й родинним теплом.

Подію відвідали актори стрічки, зірки шоубізнесу, телеведучі, інфлюенсери та медійники. Одним із найяскравіших моментів стала рідкісна публічна поява Ауріки Ротару. Так, народна артистка вперше за тривалий час з’явилася на заході разом з родиною та поділилася враженнями: «Нам дуже сподобалось! Фільм теплий, добрий і справжній… хочеться вірити у дива. Це круто! Дякую».

Ауріка Ротару з родиною

Ауріка Ротару з родиною

Гості також першими почули офіційний саундтрек — пісню «Вогники» від Тіни Кароль. Співачка з’явилася у стриманому чорному костюмі й зазначила: «Фільм повертає віру в диво… Сподіваюся, моя поява і саундтрек додадуть позитиву та настрою напередодні Різдва».

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Комікеса Лєра Мандзюк, яка зіграла епізодичну роль, розповіла, що поведе на фільм своїх племінників. Вона подарувала квіти восьмирічній виконавиці головної ролі Аріні Трегуб, для якої «Вартові Різдва» стали дебютом у великому кіно: «Фільм гідний уваги і дуже потрібен. Дуже хочу, аби мої племінники подивилися».

Лєра Мандзюк

Лєра Мандзюк

Прем’єру також відвідав актор Андрій Ісаєнко з родиною — артист зізнався, що дитина «влипла в екран» і дивилася без відволікань. Разом із сином завітав і ведучий Ігор Циганик, який назвав стрічку «доброю різдвяною історією з фантастичним акторським складом».

Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко

Ігор Циганик з сином

Ігор Циганик з сином

Виконавець головної ролі Іван Бліндар з’явився у традиційному гуцульському вбранні, ставши однією з найяскравіших зірок вечора.

Іван Бліндар

Іван Бліндар

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie