Ауріка Ротару вперше за тривалий час показалася з родиною: хто ще завітав на показ "Вартових Різдва"

Ауріка Ротару, фільм "Вартові Різдва"

Українська різдвяна комедія «Вартові Різдва» зібрала повний зал на прем’єрі у Києві, перетворивши листопадовий вечір на атмосферне зимове свято з гумором, музикою й родинним теплом.

Подію відвідали актори стрічки, зірки шоубізнесу, телеведучі, інфлюенсери та медійники. Одним із найяскравіших моментів стала рідкісна публічна поява Ауріки Ротару. Так, народна артистка вперше за тривалий час з’явилася на заході разом з родиною та поділилася враженнями: «Нам дуже сподобалось! Фільм теплий, добрий і справжній… хочеться вірити у дива. Це круто! Дякую».

Ауріка Ротару з родиною

Гості також першими почули офіційний саундтрек — пісню «Вогники» від Тіни Кароль. Співачка з’явилася у стриманому чорному костюмі й зазначила: «Фільм повертає віру в диво… Сподіваюся, моя поява і саундтрек додадуть позитиву та настрою напередодні Різдва».

Тіна Кароль

Комікеса Лєра Мандзюк, яка зіграла епізодичну роль, розповіла, що поведе на фільм своїх племінників. Вона подарувала квіти восьмирічній виконавиці головної ролі Аріні Трегуб, для якої «Вартові Різдва» стали дебютом у великому кіно: «Фільм гідний уваги і дуже потрібен. Дуже хочу, аби мої племінники подивилися».

Лєра Мандзюк

Прем’єру також відвідав актор Андрій Ісаєнко з родиною — артист зізнався, що дитина «влипла в екран» і дивилася без відволікань. Разом із сином завітав і ведучий Ігор Циганик, який назвав стрічку «доброю різдвяною історією з фантастичним акторським складом».

Андрій Ісаєнко

Ігор Циганик з сином

Виконавець головної ролі Іван Бліндар з’явився у традиційному гуцульському вбранні, ставши однією з найяскравіших зірок вечора.